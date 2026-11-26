En pleno desmantelamiento de una motocicleta con reporte de robo fue sorprendido un hombre de 29 años por elementos de la Policía Estatal en calles del fraccionamiento Pintores Mexicanos, en Aguascalientes.

Los uniformados realizaban un recorrido de vigilancia sobre la calle Carlos Fuentes Mares cuando detectaron al individuo mientras desmontaba las piezas de una motocicleta. Al advertir la presencia policial, el sujeto emprendió la huida a pie, pero fue alcanzado y detenido metros adelante.

El individuo se identificó como Juan N, de 29 años. Al consultar los datos de la motocicleta Italika, en color azul, modelo 2021 y sin placas de circulación, en el Sistema Plataforma México, los oficiales confirmaron que contaba con reporte de robo vigente.

El detenido y las piezas de la motocicleta recuperada quedaron a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde se inició una carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.