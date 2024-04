Aguascalientes fue escenario de un espectáculo vibrante el miércoles por la noche, cuando El Fantasma tomó el Foro de las Estrellas en la Feria Nacional de San Marcos, entregando a sus seguidores una noche inolvidable de música y celebración. El cantante, conocido por su energía en el escenario, no defraudó con una actuación que incluyó éxitos como «El muchacho alegre», «Vida de borracho» y «Amargo sufrimiento».

Luciendo un saco con brillos verdes, su característica texana, pantalones negros y botas, El Fantasma interpretó también temas como «Sangoloteadito», encendiendo el ánimo de los asistentes. Previamente al inicio de su acto, el público disfrutó de la actuación de Lorenzo Méndez, ex integrante de La Original Banda El Limón, quien abrió el concierto con «Pelea de Gallos».

En un gesto de agradecimiento, El Fantasma se quitó el sombrero, saludando y brindando por la gente de Aguascalientes y por su incomparable feria. Aunque el aforo no fue completo, la energía del público llenó el espacio, creando un ambiente festivo que resonó a lo largo del evento. Con este concierto, El Fantasma reafirmó su lugar como uno de los favoritos del género regional mexicano, dejando una huella imborrable en la Feria Nacional de San Marcos.