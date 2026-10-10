CDMX. -Amal y George Clooney reunieron a figuras del cine, la moda y el activismo en la quinta edición de sus premios Albies, celebrada ayer en el Museo de Historia Natural de Londres.

Laura Dern, Emma Thompson, Felicity Jones, Josh Hartnett, Emily Ratajkowski, Hannah Waddingham, Anna Wintour, Donatella Versace y Melinda Gates estuvieron entre los invitados a la ceremonia, organizada por la Fundación Clooney para la Justicia.

Durante la velada, el actor anfitrión destacó la no normalización de las injusticias reconoció a quienes arriesgan su vida para defender los derechos de otros.

«Es bueno estar aquí con personas que nos recuerdan que no hay nada normal en que la gente no reciba un trato justo», dijo a The Hollywood Reporter.

El premio lleva el nombre del juez sudafricano Albie Sachs, referente de la lucha contra el apartheid. La iniciativa de los Clooney busca dar visibilidad internacional a quienes trabajan por la justicia, muchas veces lejos de los reflectores.