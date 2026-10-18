Rodolfo G. Zubieta Agencia Reforma

CDMX.- Kylie Jenner debutó este domingo en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026, donde lució el emblemático Fantasy Bra, elaborado en colaboración con Jacob & Co. y adornado con un diamante amarillo valuado en 22 millones de dólares. La empresaria recibió el apoyo de su madre, Kris Jenner, y su pareja, Timothée Chalamet, presentes en primera fila. El desfile, celebrado en Culver City, California, reunió a figuras como Bella y Gigi Hadid, además de Rosie Huntington-Whiteley, quien regresó tras 16 años de ausencia. La velada incluyó actuaciones musicales de KATSEYE, Megan Moroney, Megan Thee Stallion y Tate McRae, combinando moda y entretenimiento.