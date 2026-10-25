Deslumbra Kim Kardashian en Festival de Cine de Roma

Rodolfo G. Zubieta Agencia Reforma

CDMX.- Kim Kardashian y su madre, Kris Jenner, acapararon las miradas durante el estreno de la segunda temporada de All’s Fair, celebrado este sábado en el Festival de Cine de Roma, donde destacaron por sus elegantes y llamativos atuendos.

De acuerdo con Page Six, Kardashian eligió un vestido vintage de Yves Saint Laurent, perteneciente a la colección de alta costura de otoño de 1986. La prenda, con estampado de leopardo, presentaba un pronunciado escote de corazón, detalles de corsé y una silueta acampanada. Complementó su vestuario con un chal transparente y tacones negros.

La empresaria compartió fotografías de su atuendo en Instagram, donde mostró detalles de su elección para la alfombra roja.

Por su parte, Kris Jenner lució una capa negra de terciopelo con capucha, decorada con motivos de escorpiones brillantes, que combinó con un vestido blanco, guantes y zapatos del mismo tono.

Su vestuario evocó una prenda utilizada por Elizabeth Taylor durante el cumpleaños de la princesa Grace de Mónaco, en 1969.

La serie, creada por Ryan Murphy, regresa a Disney+ con nuevas historias judiciales y conflictos personales. Su elenco incluye a Naomi Watts, Glenn Close, Sarah Paulson y Niecy Nash-Betts.