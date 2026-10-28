Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum deslindó a su partido, Morena, tanto de Guadalupe Taddei, como de los ‘coyotes’ que hacen negocios millonarios con las elecciones.

Esta mañana, en Palacio Nacional, la Mandataria federal sostuvo que la ex presidenta del INE inició su carrera electoral antes de que existiera el partido y que los empresarios señalados por presuntas irregularidades llevan más de 20 años beneficiándose de contratos para producir materiales electorales.

Sheinbaum recordó que Taddei llegó al organismo electoral de Sonora en 2014, durante el Gobierno del panista Guillermo Padrés, con la aprobación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), encabezado entonces por Lorenzo Córdova y del que formaba parte Ciro Murayama.

«Ahora hay una campaña de que Taddei era de Morena. Ella entró al instituto electoral en el 2014», afirmó Sheinbaum durante su conferencia matutina.

La Presidenta refirió que Taddei permaneció en el organismo electoral de Sonora hasta 2021 y que posteriormente participó en el proceso de selección para encabezar el INE, en 2023.

Explicó que, ante la falta de un acuerdo de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, la designación se realizó mediante un sorteo entre los aspirantes que habían superado las etapas de evaluación.

«Ahora parece que llegó Morena al instituto electoral, no, ella se eligió a través de una tómbola o de un sorteo porque no hubo las dos terceras partes», expresó.

Sheinbaum también rechazó que las controversias relacionadas con empresas proveedoras de materiales electorales hayan comenzado durante la gestión de Taddei.

Aseguró que existen antecedentes de presuntas irregularidades desde 1999, particularmente en el Estado de México, y mencionó a los hermanos Hernández Casillas, vinculados con empresas que han obtenido contratos para producir materiales electorales.

La Mandataria federal recordó que en 2005 se registró una controversia relacionada con adjudicaciones en el organismo electoral mexiquense, que derivó en la renuncia de consejeros.

«Digo yo estos coyotes porque son coyotes de empresas que se dedican a hacer papelería electoral», señaló.

Sheinbaum cuestionó que se pretenda atribuir a la actual dirigencia del INE el origen de relaciones comerciales que, según sostuvo, se remontan a más de dos décadas.

Pide sanciones penales

La Presidenta pidió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigue las contrataciones de materiales electorales desde sus antecedentes más antiguos, y no únicamente las realizadas durante la gestión de Taddei.

Planteó revisar cómo surgieron las empresas proveedoras, quiénes las promovieron y de qué manera obtuvieron contratos durante más de 20 años en los organismos electorales estatales y en el INE.

«Que la Auditoría Superior de la Federación haga las auditorías correspondientes desde entonces, y ellos que brinden responsabilidades, que sea público y si les sale una denuncia penal que procedan las denuncias penales», expresó según la transcripción de sus declaraciones.

La titular del Ejecutivo federal insistió en que las revisiones deben ser transparentes y que, si se acreditan irregularidades, deben determinarse las responsabilidades administrativas y penales correspondientes.

También sostuvo que las controversias por las contrataciones no ponen en duda los procesos electorales realizados en México.

«Las elecciones de México no están en duda de ninguna manera», aseguró.

Sobre la designación de Blanca Cruz como presidenta interina del INE y el proceso para elegir una nueva presidencia, Sheinbaum reiteró que debe transparentarse el funcionamiento del organismo y realizarse una auditoría que permita esclarecer las irregularidades denunciadas.