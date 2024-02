Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- El asesinato de la activista y buscadora, Angelita León, no está relacionado con su labor, aseguró ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Tenemos todo y ya se tiene identificado al presunto responsable. Y es un asunto que tenemos que ver con calma, no adelantar nada», expresó.

«Pero todo indica que no hay relación con lo que ella hacía muy bien, de buscar a una hermana desaparecida en 2018, que es otro posiblemente el motivo. Pero no puedo hablar más que eso; ya vamos a tener información y ya les vamos a informar».

Ángela Meraz León, presidenta de Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos Tecate, fue asesinada el jueves pasado dentro de su salón de belleza.

Conocida como Angelita, la mujer emprendió acciones de búsqueda en año 2018, cuando desapareció su hermano Juan José.

Según las primeras indagatorias, Meraz fue lesionada en el rostro al interior de su negocio, donde encontraba trabajando luego de que en sus redes sociales anunció que volvió a abrir el establecimiento hace apenas cinco días.

En la mañanera, López Obrador reveló que la activista tenía protección de autoridades estatales, pues había recibido amenazas.

«El caso del asesinato nos preocupó y nos llevó a hacer la investigación sobre lo sucedido. Ella tenía protección de las autoridades locales», comentó.