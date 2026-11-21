Gerardo González Aceves Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum acusó ayer a sus adversarios políticos de buscar deslegitimar las elecciones de 2027 y sembrar dudas sobre el proceso electoral ante la posibilidad de una nueva derrota.

Al encabezar el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana, la Mandataria insistió en que la Oposición monta una farsa para justificar el próximo resultado electoral.

«En estos 2 años lo han intentado todo para derrotar la voluntad popular, pero han fracasado. Fracasaron con sus campañas pagadas en redes sociales y medios de comunicación para fabricar mentiras y calumnias; fracasaron hace un año con sus llamados a la violencia y al inventar falsas movilizaciones juveniles; fracasaron con la calumnia deliberada de que este Gobierno protege a la delincuencia; fracasaron al buscar la injerencia extranjera.

«Y que se oiga fuerte y lejos, van a volver a fracasar en su intento por deslegitimar las elecciones del 2027, esa es su nueva farsa. Al saberse derrotados, buscan sembrar dudas sobre un proceso que será ejemplo histórico de respeto al voto», advirtió Sheinbaum.