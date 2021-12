Martha Martínez y Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras una oleada de críticas y reclamos, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), anunció que no seguirá adelante con la denuncia penal que interpuso contra los consejeros del INE que votaron por aplazar la consulta pública sobre revocación del mandato presidencial.

A través de la cuenta oficial de la Cámara de Diputados en Twitter, se informó sobre el desistimiento de la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR).

«La Presidencia de la Cámara de Diputados informa que escuchando con pluralidad, apertura y buena fe, ha decidido tomar todas las acciones jurídicas a su alcance, para efecto de que no continúen las indagatorias penales en contra de funcionarios del @INEMexico», se indicó.

Horas antes, en su conferencia mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó que Gutiérrez Luna había aceptado no ratificar esa denuncia penal.

«Qué buena actitud del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, que presente una denuncia, porque él considera que es un delito el que cometieron y lo reflexiona a partir de que hay una inconformidad y dice: ‘Me retracto, ya no continúo con la denuncia'», enfatizó el Mandatario.

Legisladores y consejeros electorales celebraron que la presión social frenara esa persecución penal.

«Frente a las pulsiones autoritarias que amenazan a la democracia, la defensa de las libertades y valores que la sustentan por parte de la sociedad (académicos, periodistas, formadores de opinión, asociaciones civiles, organizaciones gremiales, etc.) es fundamental», escribió ayer el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

Consulta sí o sí.- AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador panteó que si el INE no organiza la consulta pública sobre revocación de mandato, se puede hacer una colecta y contratar encuestadoras.

«Consulta va a haber de una forma o de otra, porque ya es un mandato Constitucional de democracia participativa, es que si la autoridad se porta bien, sigue, si no, para afuera» dijo ayer en su conferencia mañanera.

¡Participa con tu opinión!