CDMX. -El empeño de Jennifer Lopez por salvar su relación con Ben Affleck, tras dos años de matrimonio, ha llegado a su fin.

Eso es lo que asegura un experto de la industria musical, quien le contó al Daily Mail que la cantante y actriz está a punto de darle la vuelta a la página, sumar su cuarto divorcio y enfocarse, simplemente, en su regreso a los escenarios en 2025.

«Jenny ya ha tenido suficiente, y realmente lo intentó, pero no puede hacer más, (la relación) no está mejorando, es peor», le comentó la fuente al tabloide británico.

El especialista agregó que la razón principal por la que J.Lo se alejó de su esposo fue porque él siempre era «gruñón y negativo».

«Fuma sin parar, maldice y parece irritado la mayor parte del tiempo. Gran director y actor, pero no se ríe mucho con él, ¿sabes?», compartió la fuente.

«(Ahora) Está tratando de aprovecharlo al máximo haciendo ejercicio, pasando tiempo con sus gemelos, Max y Emme, y haciendo nuevos planes para el 2025».

Es por eso que la artista, de 54 años, ha buscado apoyarse en sus amigos cercanos, como el estilista Shawn Barton, cuyo apodo es Beezy, y el entrenador vocal Stevie Mackey.

«Jennifer es una mujer muy inteligente y fuerte y se recuperará, ¡siempre lo hace!», dijo el informante.

Se dice que es cuestión de días para que Lopez y Affleck anuncien su divorcio; todo apunta a que será durante este verano.

«Creo que querían esperar hasta que todos los niños terminaran la escuela y acabaran los planes escolares y todo eso antes de hacer su gran anuncio. Están poniendo a los niños en primer lugar».

Sobre otros de los motivos que propiciaron la ruptura, la fuente añade que se debió a sus ajetreadas agendas, a los compromisos con sus respectivos hijos y a que ninguno de los dos cedió.