Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Al estilo de Manuel Camacho, su mentor político, el ex Canciller Marcelo Ebrard mantiene el suspenso sobre su futuro político y la posible postulación presidencial por Movimiento Ciudadano.

Ebrard informó ayer que el lunes dará a conocer sus definiciones sobre el proceso electoral de 2024, luego de que Morena no resolvió su impugnación contra la elección de Claudia Sheinbaum como virtual candidata presidencial.

«El próximo lunes, a las 10 horas les comparto por esta vía mis consideraciones respecto al 2024 y las tareas hacia adelante. Tengan muy buen fin de semana», escribió el ex Canciller en redes sociales.

Se esperaba que el fin de semana Ebrard diera una definición sobre su separación o no de Morena, dado que MC, que podría incluirlo como candidato externo, efectuará el domingo el registro de sus aspirantes.

De hecho, el jueves venció el plazo de 30 días que Ebrard había dado para que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena respondiera a su impugnación del proceso interno.