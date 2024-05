La semana pasada, más de 22 organismos de la sociedad civil organizaron un foro para discutir asuntos sobre educación. Los tres candidatos a la presidencia de la República fueron invitados para que presentaran sus proyectos o propuestas para mejorar la educación en el país. Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez se presentaron e hicieron sus propuestas a los asistentes al foro y a la población en general. Claudia Sheinbaum despreció la invitación, no asistió al evento para presentar sus propuestas educativas, lo que indica su desinterés por la educación. Si Sheinbaum ganara la presidencia, ¿qué se puede esperar en el campo educativo?

Para tener una idea más cercana de Claudia Sheinbaum en relación con la educación, el pasado 8 de mayo declaró sobre la prueba PISA, en su gira proselitista por Veracruz, que, “No puede ser que la educación esté sustentada en pasar un examen, sino en enseñar, en aprender, desde la ciencia, las humanidades, la lectura y todo lo que representa el aprendizaje”. Con el debido respeto a la candidata oficialista, PISA no se aplica para saber si se pasa o no la prueba; los propósitos son, por una parte, conocer el nivel de aprendizaje de los estudiantes de secundaria y parte de preparatoria y, por la otra, localizar las deficiencias en matemáticas, comprensión lectora y ciencias, para con base en estos datos implementar, responsablemente, acciones que tiendan a superar las debilidades detectadas, que es lo que hacen todos los países para mejorar su educación. El problema de México, con el actual gobierno, radica en que al enterarse de que los aprendizajes de los estudiantes son muy bajos en PISA, la autoridad en lugar de diseñar un proyecto y poner en marcha acciones con miras a subsanar las deficiencias y elevar la calidad académica, sólo se dedica a denostar los resultados de la prueba (como si PISA tuviera la culpa), pero no implementa ninguna estrategia de superación. De esta manera jamás se lograrán avances ni mejorías; no se puede siempre estar esperando que las cosas se compongan por arte de magia. Para lograr educación de calidad, esta debe planificarse consciente e intencionalmente para su consecución; desarrollarse de manera perseverante y sistemática; evaluarse periódicamente para ver avances; anteponer voluntad y compromiso para cumplir con sus propósitos y metas; y asegurar que no le falten apoyos para el éxito deseado.

En el país, ciertamente, las maestras y los maestros enseñan y se supone que los alumnos aprenden; pero, ¿realmente todos están aprendiendo al nivel deseado?, ¿cómo darse cuenta de que están aprendiendo de conformidad con los contenidos del plan y los programas de estudio? Desde luego, cada maestra y maestro sabe el grado de aprendizaje de sus alumnos y también sabe de las dificultades que tienen en el proceso de su aprendizaje; pero de esto, ¿la autoridad local se da cuenta?, ¿la autoridad federal se da cuenta?, ¿conocen las autoridades el nivel de aprendizaje de los estudiantes y tienen localizadas las deficiencias académicas? Sin evaluaciones nadie se puede dar cuenta de los avances ni de los estancamientos que existen en la educación. Y PISA, como otras evaluaciones, es lo que pretende: mostrar los avances y los estancamientos en materia educativa, para que, con estos elementos de juicio, si hay interés, se implementen acciones de mejoramiento educativo.

Es necesario que la candidata a la presidencia de la República sepa que no es suficiente enseñar para que los alumnos aprendan; entre otras cosas, se necesita evaluar los aprendizajes de los estudiantes para siempre buscar la mejora continua. Desafortunadamente, el actual gobierno no tuvo interés en la evaluación educativa, con las consecuencias negativas demostradas. ¿Habrá el mismo desinterés por la calidad educativa en la siguiente administración? Siendo candidata despreció el foro por la educación y desprecia PISA.