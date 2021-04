En marcha se encuentra la recuperación económica del estado ante la crisis por la pandemia, donde algunos sectores ya lo lograron, sin embargo, hay otros donde sus pérdidas son menores y también aún hay gente que no ha recuperado su empleo o que tuvo que dar por perdida su empresa, así lo estableció el presidente del Colegio de Economistas de Aguascalientes, José Gil Gordillo Mendoza.

El especialista reconoció que para cada caso puede haber una realidad diferente, pero de acuerdo con los datos que se tienen al último trimestre de 2020 y este primero de 2021 las pérdidas se van reduciendo, toda vez que la industria se recuperó de manera muy favorable, aunque no todas, ya que aún falta el sector textil y otras más, “pero en general sí podemos hablar de que estamos teniendo ya un escenario más favorable, al menos aquí en Aguascalientes”.

Entre los sectores que todavía no logran recuperarse al mes de febrero pasado destacan el sector de comercio al por menor, el cual está casi al mismo nivel que el año pasado, ligeramente abajo con algunas pérdidas del 2 al 5%, museos privados con el 92%, los cines con el 82.5%, centros nocturnos con el 80.6%, bares y cantinas con el 62% y hoteles con un 60% según datos del INEGI. “Creo que falta el último empujón para que ya pueda haber una normalidad económica para estos sectores. No olvidemos también que cerraron un importante porcentaje de empresas aquí en el estado y también valdría la pena ver si este año van a volver a abrir, o a qué se van a dedicar, fueron cerca de 4 mil 500 empresas, según el dato que nosotros dimos a conocer”.

Gordillo Mendoza apuntó que el empleo formal va bien, la industria y las exportaciones se están comportando favorablemente, sin embargo, todavía falta reactivar la Inversión Extranjera Directa, donde ya se dieron algunos anuncios y sólo falta que se concreten. “Creo yo que falta reactivar algunos sectores como el comercio, pero general yo pienso que ya tenemos un escenario más favorable aquí en Aguascalientes”.

Negocios que siguen perdiendo a un año de pandemia, según datos del INEGI