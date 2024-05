La conductora de una motocicleta resultó herida de consideración al ser impactada por un vehículo cuyo conductor no respetó un señalamiento de alto.

El desigual choque tuvo lugar en la calle Rodrigo Rincón, en el cruce con la calle Isaac de la Peña, en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción.

Hasta el lugar del accidente acudieron policías estatales y policías viales de Aguascalientes, además de una ambulancia de la Coordinación Municipal de Protección Civil. Los paramédicos brindaron los primeros auxilios a una joven identificada como Karla, de 25 años, quien fue trasladada al HGZ No. 2 del IMSS para recibir atención médica especializada.

El presunto responsable del accidente es un individuo de nombre Ricardo, de 34 años, quien conducía una camioneta Chrysler Caravan, modelo 1994, de color azul y con placas de circulación de Aguascalientes.

Se estableció que esta persona se desplazaba por la calle Rodrigo Rincón en sentido de sur a norte, y al llegar al cruce con la calle Isaac de la Peña, no respetó un señalamiento de alto, continuando de frente e impactando una motoneta marca Itálika, de color azul y con placa de circulación de Aguascalientes, que era conducida por la ahora lesionada.

Debido al violento golpe, Karla perdió el equilibrio y cayó aparatosamente al suelo, resultando herida en consecuencia.