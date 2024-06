Un motociclista que se encontraba alcoholizado, provocó un accidente en calles del fraccionamiento Paseos de la Providencia, en el municipio de San Francisco de los Romo, que dejó como saldo dos personas lesionadas.

Fue un desigual choque entre una motocicleta y una bicicleta, el que se registró en el cruce de las calles Paseos de Santa Regina y Paseos de San Eduardo, lugar hasta donde acudieron policías estatales y policías preventivos de San Francisco de los Romo, además de una ambulancia del ISSEA.

El accidente fue reportado a las 14:40 horas del sábado y al momento de arribar al lugar de los hechos, encontraron tirada en el suelo una bicicleta tipo burra, color rojo, rodado 20” y a poca distancia estaba un joven identificado como Isidro, de 19 años.

El ciclista presentaba lesiones de consideración que requerían atención médica especializada, por lo que en una ambulancia del ISSEA fue trasladado al Hospital General de Pabellón de Arteaga.

Quien también resultó lesionado fue el individuo que provocó el accidente y quien se encontraba bajo los influjos de las bebidas alcohólicas. Fue identificado como Jesús, de 19 años.

Una vez que fue valorado y atendido en el mismo lugar de los hechos, se determinó que no requería ser trasladado a un hospital, por lo que fue detenido por policías estatales y trasladado a la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público de Hospitales.

La motocicleta que conducía este joven no fue localizada, debido a que, según la versión de testigos, minutos antes llegaron sus familiares y se la llevaron para evitar que fuera asegurada.

Se estableció que el joven Isidro se desplazaba en su bicicleta por la calle Paseos de San Eduardo en aparentes condiciones normales y posteriormente trató de incorporarse a la calle Paseos de Santa Regina, pero en ese momento el motociclista no respetó un señalamiento indicativo de alto ubicado en ese lugar e impactó violentamente al ciclista, por lo que ambos cayeron al suelo y resultaron lesionados.