Un motociclista se atravesó al paso de un vehículo y terminó siendo impactado de manera aparatosa, por lo que resultó lesionado de consideración.

El desigual choque se registró el pasado domingo a las 23:40 horas, en la carretera estatal No. 43, a la altura del kilómetro 15+100, entre los poblados de San Isidro y La Soledad, en el municipio de El Llano.

Hasta el lugar del accidente acudieron policías estatales de la División de Carreteras y una ambulancia del ISSEA.

Tirado sobre la cinta asfáltica fue localizado un joven identificado como Marco Antonio, de 25 años, quien presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo, por lo que una vez que se le proporcionaron los primeros auxilios, fue trasladado al HGZ No. 2 del IMSS para recibir atención médica especializada, reportándose su estado de salud como estable.

Se estableció que al momento del accidente el ahora lesionado tripulaba una motocicleta marca Itálika, color negro y con placa de circulación de Aguascalientes.

A la altura del kilómetro 15+100, esta persona intentó incorporarse a la carretera estatal No. 43 sin ninguna precaución y se atravesó al paso de un automóvil VW Golf, color verde y placas de circulación de Aguascalientes, que conducía una mujer identificada como Lucero, de 30 años y se desplazaba de sur a norte.

Aunque la conductora aplicó los frenos, por lo repentino de los hechos no pudo evitar al motociclista en su costado derecho, para después perder el control y terminar fuera de la cinta asfáltica.

La conductora fue detenida y trasladada a la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público de Hospitales de la Fiscalía General del Estado.