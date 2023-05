En las calles de la colonia San Pablo se registró un choque desigual entre una motocicleta y un vehículo, provocado por la imprudencia de uno de los implicados que no respetó un señalamiento de alto.

El incidente ocurrió en la intersección de la calle Félix de la Paz y la calle Zaragoza. Al lugar acudieron policías viales de Aguascalientes.

El presunto responsable del accidente es un joven de 20 años llamado Jaime, quien conducía un Nissan Sentra de color plata con placas de circulación de Aguascalientes. Jaime se desplazaba de poniente a oriente por la calle Félix de la Paz y, al llegar al cruce con la calle Ignacio Zaragoza, no respetó el señalamiento de alto.

Este descuido provocó que se cruzara en el camino de un adolescente de 17 años que conducía una motocicleta Yamaha, modelo 2014, de color negro, con placas de circulación de Aguascalientes. El adolescente se desplazaba normalmente en dirección de sur a norte por la avenida Ignacio Zaragoza.

El motociclista no logró frenar a tiempo e impactó contra el lado derecho del Nissan Sentra. Afortunadamente, salió ileso del incidente. Los daños materiales fueron estimados en alrededor de 80 mil pesos.