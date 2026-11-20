Una protesta de reporteros, que incluyó la toma de la tribuna, se registró este jueves durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado, lo que provocó la suspensión temporal de los trabajos legislativos, ante la inconformidad por el proceso de selección del representante del gremio en la Coordinación del Mecanismo de Protección de Periodistas.

La protesta ocurrió después de la votación secreta del dictamen emitido por la Comisión de Derechos Humanos, que avaló la elegibilidad de seis aspirantes para la representación del gremio periodístico y tres para la defensa de los derechos humanos.

Al conocerse el resultado de la elección, en la que la aspirante Cinthia Macías obtuvo 16 votos, principalmente del PAN, frente a ocho sufragios a favor de Alan Palafox, se procedió de inmediato a la toma de protesta.

Posteriormente, los reporteros subieron a la tribuna para reclamar el voto secreto, así como la falta de transparencia y de entrevistas previas para elegir al representante.

El presidente de la Mesa Directiva, Emanuelle Sánchez Nájera, decidió continuar con la sesión e instruyó al diputado Rodrigo Cervantes a desahogar el siguiente punto del orden del día, mientras algunas legisladoras solicitaron un receso para atender a los inconformes.

Pese a la protesta, el presidente de la Mesa Directiva insistió en continuar con los trabajos y planteó que los diputados de Morena, quienes proponían integrar una comisión de diálogo, atendieran a los manifestantes si así lo deseaban. Entre gritos de “no nos vamos a ir”, los reporteros colocaron cartulinas con mensajes de protesta en la tribuna.

La periodista Dulce Rodríguez leyó un posicionamiento en el que exigió al Congreso del Estado transparentar y reponer el procedimiento, al cuestionar la falta de claridad en la designación y el presunto incumplimiento de las bases de la convocatoria.

Los inconformes señalaron que la convocatoria establecía que las candidaturas debían ser propuestas por terceros, requisito que, a su juicio, no se respetó. También cuestionaron que el proceso no incluyera entrevistas a los aspirantes ni mecanismos de consulta al gremio.

Asimismo, llamaron a los diputados a escuchar las observaciones de los periodistas y garantizar que la integración del mecanismo cuente con legitimidad y respaldo de quienes serán representados.