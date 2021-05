Aguascalientes destaca como estado feminicida al contabilizar 6 casos en tan solo 5 meses que van del año 2021, un número muy alto ante el porcentaje poblacional que tiene, que de continuar así, se podría colocar por arriba de la media nacional en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, así lo estableció la coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género, Violeta Sabás Díaz de León.

Luego de los dos más recientes casos descubiertos, la activista afirmó que es terrible el nivel de agresividad con el que se han registrado los más recientes feminicidios en Aguascalientes ante la saña y la brutalidad con la que se asesinan a mujeres y que en la mayoría, 8 de cada 10 casos son cometidos por sus parejas, incluso dentro del hogar donde se supone que deberían estar seguras.

Por lo anterior, urgió a la Fiscalía General del Estado a que los protocolos se puedan activar a tiempo, particularmente en el caso de las alertas, situación que no sucedió en el caso de Wendy Anahí de 15 años, en que se debió haber aplicado la alerta amber y no se hizo.

Estableció que en el tema de los feminicidios siempre cruza una situación de desaparición, por lo que la última mujer de 48 años de edad que fue localizada muerta, tenía reporte de desaparición; el Observatorio ha insistido en que las primeras horas en que desaparece una persona, son cruciales para poderla identificar y localizar. “El activar a tiempo las alertas, en este caso amber cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, genera una mayor movilización incluso a nivel nacional, pero desafortunadamente hay retraso por cuestión de burocracia”.

Asimismo, lamentó que en el tema de la prevención no se ha puesto mucho atención por parte de la autoridad, donde las instituciones están más bien organizadas para atender los casos de violencia, aunque la atención tendría que hacerse también de manera pormenorizada en colonias donde se presentan altos índices de violencia, donde no hay alumbrado público y no hay patrullaje suficiente para atender reportes de violencia. “Ahí tendría que apostarse el tema de prevención incluso con una policía más capacitada y sensibilizada”.