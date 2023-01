Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El PVEM y el PT -aliados de Morena y la 4T- postularon candidatos propios a la gubernatura de Coahuila, que contenderán contra el morenista, Armando Guadiana.

A diferencia de los comicios del Estado de México donde irán los tres partidos con Delfina Gómez como candidata común, el PT nombró a Ricardo Mejía y el PVEM a Lenin Pérez como aspirantes al gobierno coahuilense.

Mejía renunció ayer a la Subsecretaria de Seguridad federal para registrase como aspirante petista.

El ex funcionario participó en la encuesta interna de Morena en la que fue derrotado por el senador Guadiana y no reconoció los resultados junto con un grupo de morenistas que consideran a Guadiana como «moreirista».

Durante la conferencia del PT en la Ciudad de México en la que fue ungido, Mejía dijo que representará a los agraviados del PRI, PAN y Morena, y de sectores enojados con el Gobierno local.

En tanto, Guadiana, en entrevista telefónica, reconoció que la postulación de Mejía como abanderado del PT le restará votos.

«Va a hacerle favor al PRI, porque se va a llevar algunos votos que son de Morena y afines a Morena, pero no creo que nos afecte», aseguró.

En Coahuila habrá por tanto tres candidatos proclives a la 4T (Guadiana, Mejía y Pérez) contra el aliancista Manolo Jiménez quien registró ayer su candidatura.