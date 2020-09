Hasta en un 30% se incrementaron las demandas contra médicos ante la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (Coesamed), en la mayor carga de trabajo del personal de la salud derivada por el COVID con acusaciones de negligencia médica, reconoció el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Aguascalientes, Roberto Velasco Hirschberg.

Afirmó que ante la saturación que se da actualmente en los distintos hospitales de Aguascalientes, la gente se acumula, no se atiende y suceden cosas, por lo que no descartó que aumenten más las demandas hacia las instituciones públicas e incluso las privadas también. “Hace muchos años era diferente, ahora involucran más al médico. Sienten que no se les atienden bien, incluso en enfermedades incurables, entonces la respuesta concreta es que sí están incrementando las demandas”.

ANSIEDAD. Velasco Hirschberg apuntó que se vive un estado crítico por la pandemia que está detonando procesos de mucha ansiedad entre la población. “Hablamos del síndrome de ansiedad que no podemos controlar y que no hemos sabido controlar. Entonces si sumamos todas estas variables, es obvio que va a haber conflictos a cada momento, sobre todo cuando se saturan los hospitales, cuando el personal médico ha llegado a un límite de capacidad, lo que se conoce como el burn-out”.