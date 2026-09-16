Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional desfilan en la Ciudad de México por el 216 aniversario del inicio de la Independencia.

La Presidenta Claudia Sheinbaum encabeza el desfile, acompañada de su gabinete y los representantes de los poderes Judicial y Legislativo.

Sheinbaum, en su carácter de Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, presencia el izamiento de la Bandera Nacional y recibe los honores correspondientes antes de autorizar el inicio de la columna militar.

El General de División de Estado Mayor Enrique Martínez López, Subsecretario de la Defensa Nacional, estará al frente de la columna del Desfile Militar, mientras que el Vicealmirante Ernesto González Archundia estará al frente del contingente de la Secretaría de Marina.

Contingentes militares se desplegaron sobre Correo Mayor y en calles como República de Uruguay, República de El Salvador, Pino Suárez e Izazaga, donde fueron concentradas unidades que empezaron a avanzar hacia el Zócalo.

Participan agrupamientos de Fuerzas Especiales, fusileros paracaidistas, infantería y caballería, además de cadetes de los distintos planteles del Sistema Educativo Militar.

En los carros temáticos se muestran pasajes de la historia nacional, desde la Independencia hasta la Revolución Mexicana, así como las capacidades actuales de las Fuerzas Armadas.

Junto con las representaciones históricas, este año la columna mostrará el desarrollo tecnológico alcanzado por el Ejército y la Fuerza Aérea, desde vehículos blindados de fabricación nacional hasta sistemas no tripulados.

De acuerdo con la revista general de Defensa, el desfile estará integrado por 15 mil 458 elementos, 536 vehículos terrestres, 46 motocicletas, 106 aeronaves, 16 embarcaciones, 21 banderas de guerra, 424 caballos, 142 canes y 26 águilas.

Entre las novedades serán exhibidos sistemas de armas automatizados, un puesto de mando móvil con capacidad para establecer enlaces de voz, datos y video, además de 45 drones.

La presencia de estas aeronaves prácticamente duplicará la registrada en 2025, cuando participaron 24 drones. El incremento será de 87.5 por ciento.

También desfilarán los vehículos blindados «Huracán», «Cimarrón» y «Titán», concebidos y fabricados por ingenieros militares mexicanos, así como unidades «Holkan», destinadas al transporte de tropas, y «Ocelot», diseñadas para brindar protección blindada al personal durante operaciones.

En contraste, disminuirá el número de vehículos terrestres. Mientras el año pasado participaron 691 unidades, para esta edición están consideradas 536, es decir, 155 menos.

El componente aéreo tendrá uno de los despliegues principales.

De las 106 aeronaves consideradas en la organización general, 99 realizarán operaciones aéreas: 93 pertenecientes a la Fuerza Aérea Mexicana y seis a la Guardia Nacional.

La demostración contempla el salto de 15 paracaidistas desde un helicóptero MI-17, un pase masivo de 71 aeronaves y otro de 23 aparatos de ala rotativa.

Tres aviones supersónicos F-5 realizarán además una formación denominada «Flor de Lis», mientras dos helicópteros UH-60 efectuarán la maniobra conocida como «racimo» sobre el contingente de Fuerzas Especiales.

La columna comenzará su desplazamiento a las 10:00 horas desde el Zócalo capitalino y continuará por 5 de Mayo, Eje Central Lázaro Cárdenas, Avenida Juárez y Paseo de la Reforma hasta Campo Marte.