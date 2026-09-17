Un total de 3 mil 410 elementos a pie, 238 vehículos motorizados y 88 motocicletas marcharon por las calles del Centro Histórico de Aguascalientes durante el desfile cívico-militar conmemorativo por el 216 Aniversario del Inicio de la Independencia de México, encabezado por la gobernadora Tere Jiménez y autoridades de la 14/a. Zona Militar.

La jornada cívica inició durante las primeras horas del día con el izamiento de la Bandera Monumental, a cargo de la mandataria estatal y del comandante de la 14/a. Zona Militar, Álvaro Javier Juárez Vázquez.

Tras los Honores a la Bandera y la interpretación del Himno Nacional Mexicano, los contingentes de las Fuerzas Armadas, corporaciones policiacas, organismos de protección civil e instituciones de salud y educación iniciaron su marcha.

De acuerdo con el parte oficial de novedades, la fuerza a pie estuvo integrada por 924 efectivos de la Policía Estatal, 800 del Instituto de Educación de Aguascalientes, 615 de la Policía Municipal, 540 de la 14/a. Zona Militar y la Guardia Nacional, 156 de la UNPOL, 150 de Protección Civil Municipal, 103 del ISSEA, 70 de la Cruz Roja, 40 del Pentathlon, 10 de Caballeros de Colón y dos de PROESPA.

El equipamiento desplegado incluyó 238 vehículos motorizados, 88 motocicletas, 43 bicicletas, cuatro cuatrimotos, dos drones, un helicóptero y un remolque. Además, desfilaron 35 binomios caninos y 35 equinos, estos últimos aportados por la Policía Municipal y la Unión de Asociaciones de Charros.

El trayecto concluyó formalmente con la entrega del reporte de novedades a la gobernadora del Estado. La Coordinación Estatal de Protección Civil calculó una asistencia de más de 25 mil personas a lo largo del recorrido del desfile.