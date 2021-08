Pedro Sanchez Briones Agencia Reforma

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua.- Está preso en Estados Unidos, acusado de asociación delictuosa y peculado, pero ahora el ex Gobernador priista César Duarte exige una compensación millonaria por daño moral y hasta una disculpa pública.

Juan Carlos Mendoza Luján, abogado del ex Mandatario encarcelado desde julio de 2020 en Miami, informó que interpusieron una denuncia contra el Gobernador panista, Javier Corral, a quien se exige una retribución por 3 mil millones de pesos.

Lo anterior, por los señalamientos que ha hecho Corral contra su antecesor en los últimos años.

“Ingresamos una demanda por daño moral a fin de acreditar la responsabilidad civil del señor Javier Corral Jurado en lo personal y en su calidad de titular del Poder Ejecutivo de Chihuahua (…) violó el principio de presunción de inocencia y en su discurso contra Duarte no utilizó palabras o frases como ‘se sospecha’, ‘creemos’, sino que incluso lo llamó ‘corrupto'”, explicó en conferencia.

Mendoza aseguró que esta situación ha causado un gran daño en la dignidad de su cliente.

“Al haber hecho creer el señor Gobernador al gran colectivo de la sociedad chihuahuense que nuestro representado es sin duda alguna ‘un vulgar ladrón’, que ha saqueado, ni siquiera robado, las arcas del dinero de los chihuahuenses, que es un corrupto”, dijo.

Cuestionado al respecto, Corral externó: “Me tiene sin cuidado el abogado de César Duarte, tiene que preocuparse más de la extradición, porque ahí viene ya”.

A Duarte se le acusa de desviar del erario más de 96.6 millones de pesos a favor de dos de sus empresas y personas allegadas entre 2011 y 2014.