Fidel Orantes y Mauricio Angel Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Algunos la han visto en sus pesadillas y para otros representa uno de sus mayores miedos… Ahora, Pía Landa será toda una realidad en la segunda temporada de Aquí en la Tierra.

El personaje, interpretado por Natasha Dupeyrón, tiene información poderosa capaz de hundir a muchos políticos, y de paso desenmascarar los crímenes y secretos de las altas esferas del País.

“Vuelve a contar todas las cosas que le pasaron, que vivió, y a decir nombres, porque el poder de todos los demás depende de ella, y ella también depende de los demás.

“Siento que es un círculo vicioso con los personajes, ninguno es libre ni tendrían tanto poder si el otro tampoco lo tuviera. Es un poco enredado, pero interesante”, explicó Dupeyrón en entrevista telefónica.

Víctima de abusos y de una red de trata de personas, Pía reaparecerá en esta historia que protagonizan Carlos (Alfonso Dosal) y Adán (Tenoch Huerta), dos jóvenes de realidades sociales distintas, pero que gozan de la impunidad y los excesos del poder.

Ese fantasma del pasado contará con la ayuda de Elisa (Paulina Dávila), quien desea desmarcarse de los engaños que rodean a su familia, especialmente a su padre, Mario Rocha (Daniel Giménez Cacho), quien con su nominación a la candidatura presidencial no permitirá que la verdad salga a la luz.

“En esta temporada tiene la oportunidad de reivindicarse y dentro de este universo tan masculino y crudo, empieza a encontrar una causa por su empatía con Pía.

“Se da cuenta que ella no se puede salvar al formar parte de una familia que está tan enlodada, pero cuando menos toma la causa de alguien más”, ahonda Dávila.

En la segunda temporada, que estrena hoy a las 22:00 horas por FOX Premium Series, los lazos complejos de los personajes se intensifican, a la vez que se pondrá a cada uno de los involucrados en su lugar.

“Es una serie que desafortunadamente se parece mucho a la realidad, es fuertísima. Ahora se ponen en orden las cosas un poco más porque se descubren y caen máscaras.

“La serie gira en torno a los crímenes de familias influyentes, pero también sobre lo complejo que es darte cuenta quiénes son las personas que tienes a tu alrededor, con una oscuridad tremenda”, agregó Dávila.

La trama también se sumerge en la historia de “El Pájaro” (Gael García Bernal), un hombre que se mueve en las sombras de las altas esferas políticas y sociales.

El actor, quien también produjo y creó la serie, dirigió junto a Gabriel Ripstein, Giménez Cacho y Mariana Chenillo los ocho episodios de Aquí en la Tierra.

“De pronto me topé con dos monstruos grandísimos, Gael y Giménez Cacho, en el mismo set, y fue padrísimo. Una experiencia increíble trabajar con Cacho, porque lo admiro profundamente.

“Me daba miedo sentirme pequeña a lado de él, pero aproveché todas estas escenas que compartimos para aprenderle todo lo que podía. Ponerme a su nivel fue un reto y fue padrísimo”, reconoció Dupeyrón.

ASÍ LO DIJO

“El poder de Pía es tener información, y con ella, poder hundir a muchas personas. Por eso no está en la primera temporada y regresa en esta a hablar”.

Natasha Dupeyrón, Actriz

