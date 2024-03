José de Jesús López de Lara

Un motociclista encontró la muerte en un trágico accidente tras ser impactado y posteriormente atropellado por un camión de volteo que se atravesó en su trayecto.

El incidente ocurrió el viernes a las 14:15 horas sobre la carretera estatal No. 60 que conduce al Relleno Sanitario San Nicolás, en el kilómetro 4+500.

La víctima mortal fue identificada como Alan, de 25 años, residente del poblado de Cañada Honda, quien falleció instantáneamente al ser aplastado por las llantas traseras del lado derecho del camión.

Al lugar del accidente acudieron policías estatales de la División de Carreteras y una ambulancia de la Coordinación Municipal de Protección Civil, cuyos paramédicos confirmaron el deceso del motociclista.

Se determinó que el conductor de un camión de volteo color verde con blanco se desplazaba de norte a sur por la carretera estatal No. 60 y, al intentar ingresar a un predio donde se encuentra un banco de arena y tepetate en el kilómetro 4+500, realizó una maniobra de vuelta hacia la izquierda sin precaución, invadiendo el carril contrario y colisionando con una motocicleta marca Itálika FT 150, color rojo con negro y placa de circulación 14CPK4 de Aguascalientes, conducida por el joven Alan, quien se desplazaba de sur a norte.

A pesar de los intentos del motociclista por frenar, no logró detenerse y, al caer al suelo, fue aplastado por las llantas del lado derecho de la pesada unidad, ocasionándole la muerte instantánea.

Tras percatarse de lo ocurrido, el conductor se dio a la fuga con rumbo desconocido y aún no ha sido identificado.

Agentes del Grupo Homicidios de la PDI, personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales de la FGE se trasladaron al lugar del accidente para llevar a cabo las investigaciones pertinentes.