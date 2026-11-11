Jose Rafael Garza Gutierrez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Pemex busca poner orden a la deuda con contratistas desempolvando un esquema que existe desde el 2016, plan que para los proveedores es una forma de «lavarse» las manos de la crisis que provocó en ciudades petroleras.

Ayer, en comparecencia ante diputados, Juan Carlos Carpio Fragoso, director de Pemex, dijo que detectaron empresas contratadas por la petrolera que no pagan a otras más pequeñas que ellas subcontratan, por lo que analizan integrar en sus contratos la obligación de que sus proveedores no tengan adeudos.

Sin embargo, en contratos de Pemex del 2016 para Contratos de Servicios Integrales de Exploración y Extracción (CSIEE), así como de Desarrollo Mixto, ya hay cláusulas de rescisión si las empresas incumplen con sus subcontratistas.

En el contrato de servicios de mantenimiento 644016802, en su cláusula 30.4.2.3., aparece como causal de terminación por incumplimiento que «el proveedor no pague a los subcontratistas, a su vencimiento, aquellos montos debidos bajo los contratos suscritos con dichos subcontratistas».

Una cláusula similar que permite a Pemex rescindir contratos por incumplimiento de pago a sus subcontratistas se lee en los incisos (n) y (t), del CSIEE y de Desarrollo Mixto.

«Eso no es cierto. Ningún contratista quiere estar en incumplimiento con sus subcontratistas. Quizá haya alguna, pero la lacerante crisis de pagos que prevalece en la industria petrolera es provocada por Pemex, por nadie más», dijo Rafael Espino, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (Amescap).

Calificó de lamentable que Carpio Fragoso quiera atribuir la culpa de la deuda de Pemex con proveedores a algunos contratistas.

Añadió que Pemex debe a integrantes de la Amescap más de 13 mil millones de pesos, de los cuales más del 90% son trabajos realizados en el 2026, así como 52 mil millones más por facturas que no ha aceptado, sobre todo del 2024 y 2026.

Las zonas más afectadas por esta falta de pago son Ciudad del Carmen, Poza Rica, el sur de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, donde en conjunto se han perdido más de 15 mil empleos directos.