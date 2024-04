CIUDAD DE MÉXICO .-Britney Spears deberá pagarle a su padre, Jamie, los costos legales del juicio que ganó por su tutela, según TMZ.

Tras la disputa legal que la cantante, de 42 años, sostuvo con su padre y que acabó por liberarla de su custodia luego de 13 años, TMZ señala que, paradójicamente, Jamie no sólo no le pagará nada a su hija sino que ésta debe cubrir sus facturas legales, que rebasan los 2 millones de dólares.

El portal añade que «La Princesa del Pop» no esperaba sufrir este revés y que reaccionó de manera furiosa, ya que su abogado, Mathew Rosengart, le había asegurado que tenía un caso sólido y llevaba las de ganar.

Precisamente a Rosengart ya le ha pagado Britney alrededor de 4 millones de dólares por sus servicios. Su acusación contra el padre de la artista giraba en torno a los malos manejos del patrimonio y fortuna de su hija, pero Jamie acreditó las autorizaciones judiciales oportunas para llevar a cabo los gastos derivados de la tutela.