Nadia Alexia Rosales Sedeño Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO:

Las Comisiones Unidas de Educación y Estudios Legislativos desecharon la propuesta del petista Alberto Anaya para prohibir el uso de celulares en las aulas y optaron por impulsar una reforma que promueve el uso crítico, ético y seguro de las tecnologías digitales en el sistema educativo.

Este lunes, los órganos legislativos prevén dictaminar un proyecto de decreto que, en lugar de restringir el uso de dispositivos en escuelas públicas y privadas del País, plantea incorporar contenidos sobre ciudadanía digital, uso responsable de plataformas y desarrollo de competencias en inteligencia artificial (IA).

La propuesta contempla incluir estos temas en los planes y programas de estudio de educación básica.

En materia de ciudadanía digital, plantea contenidos para conocer el ejercicio de derechos, la participación responsable y la convivencia respetuosa.

Sobre el uso crítico y responsable de plataformas digitales, propone incorporar temas que permitan comprender el funcionamiento de los algoritmos de recomendación y personalización, así como la protección de datos personales, la seguridad digital y la huella digital.

En cuanto a la inteligencia artificial, prevé directrices para entender su funcionamiento, alcances, limitaciones y riesgos, además de desarrollar competencias para utilizarla y evaluar críticamente la información que genera.

Asimismo, las autoridades educativas estarían obligadas a capacitar al personal docente en habilidades socioemocionales aplicadas a entornos digitales, privacidad y seguridad digital, funcionamiento de redes sociales y plataformas, y desarrollo de competencias en IA.

Por otra parte, se propone que los estudiantes de educación superior desarrollen habilidades para identificar sesgos, errores, limitaciones y riesgos en el uso de estas herramientas.

También plantea que, en ejercicio de su autonomía, las instituciones de educación superior promuevan y actualicen lineamientos para el uso ético, crítico y responsable de sistemas de inteligencia artificial.

Con esta propuesta queda desplazada la iniciativa que Anaya presentó en diciembre del año pasado para prohibir el uso de celulares, tabletas electrónicas, relojes inteligentes y otros dispositivos móviles durante la jornada escolar en el nivel básico. Su planteamiento también facultaba a maestros y directivos para retener los aparatos y devolverlos al final del día.