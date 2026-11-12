Víctor Fuentes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Presidente de la Suprema Corte de Justicia desechó el último recurso de la empresa Next Energy para mantener vigente un contrato de suministro de energía eléctrica al municipio de Aguascalientes, cuya firma derivó en una acusación penal contra su dueño.

El Ministro Hugo Aguilar rechazó el 2 de octubre el recurso de la empresa contra la negativa de amparo de un tribunal federal de Aguascalientes, que confirmó la rescisión del contrato firmado en 2019, ordenada por un juez mercantil local.

La decisión de Aguilar es inapelable y se fundamenta en que el recurso no plantea un tema de constitucionalidad o relevancia que amerite la intervención de la Corte.

El caso derivó en la persecución penal del dueño de Next Energy, Eugenio Javier Maiz Domene, preso desde diciembre de 2025, acusado de fraude por el Gobierno estatal de la panista Tere Jiménez, quien era alcaldesa de Aguascalientes cuando se firmó el contrato.

Maiz atribuye el proceso penal en su contra a una persecución política de la Gobernadora.

El contrato, denominado Programa de Eficiencia Energética del Municipio de Aguascalientes, se firmó en 2019 bajo la figura de asociación público-privada, con una inversión prevista de 948 millones de pesos para construir una planta fotovoltaica e infraestructura destinada a conectar edificios públicos del municipio. A cambio, la empresa recibiría pagos durante 30 años, estimados en 20 mil millones de pesos.

Sin embargo, el parque fotovoltaico no pudo operar, lo que la empresa atribuyó a la falta de un permiso federal.

En agosto de 2024, las partes anunciaron un convenio para reestructurar el contrato, lo que inicialmente llevó a dar por terminado el juicio. Días después, la empresa denunció el incumplimiento del acuerdo y el municipio aceptó reanudar el litigio.

Al rescindir el contrato, el Juez Quinto Mercantil de Aguascalientes también ordenó a Next Energy devolver al menos 426 millones de pesos al ayuntamiento, que presentó la demanda en junio de 2023. Una vez confirmada la condena, la empresa podría ser embargada para cubrir el monto.

La semana pasada, una Jueza federal absolvió a cinco ex funcionarios municipales acusados por la FGR de firmar el contrato con Next Energy, pues la Fiscalía estatal ya los había investigado sin presentar cargos.

En contraste, Maiz Domene pidió a la Presidenta Claudia Sheinbaum intervenir en su caso, al acusar a la Gobernadora de utilizar la Fiscalía estatal para fabricar los cargos que lo mantienen en prisión.