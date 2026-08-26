Staff Agencia Reforma

CDMX.- North West, hija de Kim Kardashian y Kanye West, reveló que desea tener un trabajo “normal” como barista de Starbucks cuando cumpla 14 años. La adolescente abordó este objetivo en una entrevista con Dazed, aunque ya desarrolla su propia carrera musical.

“Quiero trabajar en Starbucks el año que viene. Creo que podré porque cumpliré 14”, declaró la joven, quien explicó que le interesa experimentar una vida regular y apartarse temporalmente de los reflectores.

North también respondió a quienes le aconsejan esperar hasta ser mayor para continuar su trayectoria artística. Rechazó esa posibilidad y aseguró que la música es su pasión, una actividad que disfruta y a la que desea dedicarse en el futuro.

Durante la conversación, la hija de Kardashian compartió otras aficiones. Contó que desde pequeña pinta atardeceres y paisajes por diversión, aunque bromeó sobre la dificultad de quitarse después la pintura de las manos.

También habló de su gusto por los piercings, que considera una forma de expresar plenamente su personalidad. La joven quiere hacerse una perforación en el puente de la nariz, pero su madre todavía no se lo permite. Además, mencionó TikTok y Pinterest, plataformas que utiliza para crear tableros de inspiración sobre uñas y cabello.