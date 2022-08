Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió que existe un desdén de los gobiernos estatales en transparentar las adquisiciones de bienes y servicios que llevan a cabo.

Tras revisar 251 mil 148 procesos de compra por un monto de 346 mil millones de pesos realizados durante 2021, el Instituto encontró que la información está fragmentada, no está homologada, tiene errores de registro y posee miles de vínculos rotos.

«Yo no diría que quieren ocultar (información), pero sí hay un desdén por el cumplimiento de la ley. Esto que mostramos, enlaces rotos, poner documentos que te llevan a un documento de Word que te dice ‘sin datos’, a mí me parece que ya raya en una falta de respeto a la ley y a la ciudadanía», indicó Valeria Moy, directora del IMCO en la presentación del análisis Compras públicas estatales: ¿dónde quedaron los datos?

De acuerdo con la Ley General de Transparencia, explicó, todas las autoridades están obligadas a reportar en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) las compras que realizan, sin embargo, alertó, encontraron que existe una gran falta de cumplimiento en esta materia.

Fernanda Avendaño, coordinadora Anticorrupción del Instituto, dijo que, pese a esta obligación legal, durante 2021, sólo 52 por ciento de las instituciones estatales registraron información de compras públicas en la PNT.

Destaca el caso del Estado de México, en el que solamente el 4 por ciento de las dependencias obligadas a reportar sus compras públicas subieron información a la plataforma.

Pero el problema de no subir información a la PNT, añadió, no fue sólo de aquellas entidades que ni siquiera lo intentaron sino también de las que en teoría cumplieron, pues los datos que reportaron fueron insuficientes o simplemente se colocaron ligas que no llevan a ningún documento.

«Sólo como ejemplo, en la Secretaría de Obras de Tamaulipas encontramos 580 veces un enlace que al tratar de acceder al contrato aparece el aviso de ‘no encontrado’, ‘no funciona’. Este enlace se refiere al contrato de 560 compras públicas», señaló.

Moy dijo que es necesario que las autoridades locales cumplan con sus obligaciones de transparencia y que los organismos garantes vigilen que efectivamente acaten las disposiciones, pues se trata del gasto de miles de millones de pesos que, ejercidos con opacidad, tienen un riesgo alto de que se genere corrupción.