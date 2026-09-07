Ángel Charles, Carlos Ortega y Emmanuel Aveldaño Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Tras los abucheos recibidos en visitas previas, el Gobernador Samuel García optó por no exponerse y recibió en privado a la Presidente Claudia Sheinbaum en el Palacio de Gobierno, pero no salió a la Explanada de los Héroes para acompañarla en el mitin por su Segundo Informe.

Acompañado de su esposa, Mariana Rodríguez, y sus dos hijas, el emecista recibió a la Presidenta alrededor de las 10:40 horas por el acceso posterior del recinto. Cruzaron juntos el patio central, pero el Mandatario estatal evitó salir al templete exterior montado ante la multitud.

Su ausencia contrastó con la agenda oficial difundida la noche del sábado por la dirección de Comunicación Social del estado, donde se confirmó que asistiría al acto masivo.

García permaneció cerca de una hora y media dentro del inmueble y reapareció sólo para despedir a Sheinbaum por la puerta trasera cuando concluía su gira por la entidad.

‘MÚSCULO’

El Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Sheinbaum abarrotó la Macroplaza del centro de Monterrey al convocar a miles de simpatizantes y movilizados que arroparon a la Mandataria federal.

Desde las 8:15 horas, decenas de camiones comenzaron a llegar a los alrededores del Palacio de Gobierno y se estacionaron sobre calles como Zaragoza, Zuazua, Doctor Coss y Juan Ignacio Ramón, lo que congestionó por momentos la circulación vial.

Los primeros en descender portaban playeras, gorras y banderas alusivas a la llamada Cuarta Transformación y al Partido del Trabajo.

Vestidos de guindo o blanco, lucían indumentaria con logotipos vinculados a administraciones municipales morenistas como Escobedo, García y Santa Catarina. Algunos líderes de grupo repartían bolsas repletas de gorras y camisetas con el nombre de la Presidenta.

A la Explanada de los Héroes arribaron más tarde contingentes de maestros de las secciones 21 y 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Alrededor de las 9:45 horas también se sumaron nutridos grupos de los partidos aliados, PVEM y PT, quienes destacaron por ondear banderas de gran tamaño.

Sin embargo, no todos acudieron para aplaudir. Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, víctimas de fraudes y ex trabajadores jubilados de paraestatales como la CFE se hicieron presentes para intentar entregar sus demandas a la Mandataria.

Dos horas antes del evento, programado a las 11:00 horas, la plaza ya lucía copada por la militancia y figuras políticas locales, entre ellos los aspirantes de Morena a la Gubernatura: Judith Díaz, Waldo Fernández, Andrés Mijes, Clara Luz Flores y Tatiana Clouthier.

Cuando finalmente tomó el micrófono, Sheinbaum, quién fue recibida por el Gobernador García, presumió los números de los programas sociales en la entidad: afirmó que un millón y medio de nuevoleoneses reciben apoyos federales, lo que representa una derrama de poco más de 32 mil millones de pesos.

«Vamos a seguir trabajando por Nuevo León, es un orgullo de todos», remarcó durante su discurso.

Tras concluir su mensaje a las 11:50 horas, la Mandataria dedicó casi una hora a repartir besos, abrazos y tomarse fotografías con los asistentes.

Al retirarse del Palacio a bordo de su camioneta, sacó medio cuerpo por la ventanilla para saludar a quienes se arremolinaban al grito de «¡Presidenta, Presidenta!». A las 12:45 horas la comitiva finalmente partió con rumbo a Coahuila.