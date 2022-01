Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció ayer en la conferencia mañanera tras seis días de haber permanecido aislado por Covid-19.

«Ya salimos del contagio, nos fue bien», expresó el Mandatario al presentarse sin cubrebocas.

«Es demostrable que esta variante no tiene la misma gravedad de la anterior, la variante Delta, en síntomas y también en tiempo de recuperación, esto es bueno para que no nos espantemos».

López Obrador reiteró la importancia de vacunarse contra el virus para ir «a lo seguro» y minimizó la opción de hacerse la prueba ante un posible contagio.

«Se trata de una variante muy contagiosa, mucho muy contagiosa, están creciendo mucho los contagios en el País, pero no así las hospitalizaciones y, lo más importante, no hay incremento en fallecimientos», subrayó.

«Lo que ayuda mucho también es la vacuna, y no dejar de aplicarnos la vacuna de refuerzo porque también con esa vamos a lo seguro. Con la vacuna de refuerzo son menos los síntomas y no nos agravamos».

Sobre la forma en que se cuidó, López Obrador indicó que tomó mucha agua, Paracetamol por dos días y miel con poco limón, ya que no presentó fiebre o dolor de cuerpo, ni bajó su oxigenación.

Dijo que completó su tratamiento con Vaporub y agregó que también ayudan las «talladitas» de este producto en el pecho, la espalda y las plantas de los pies.

«Se burlan del Vaporub, pero ayuda, sobre todo porque ahora nos gusta que nos acaricien, que nos den una talladita en el pecho, en la espalda, en las plantas de los pies, a los niños, a los adultos, a todos».

López Obrador se sumó al llamado de la Secretaría de Salud a no hacerse prueba Covid, en caso de no presentar síntomas.

«No requiere uno la prueba si no hay síntomas y no espantarnos, lo que tenemos que hacer es vacunarnos», enfatizó.

«Quienes lo han pensado bastante yo les recomendaría que se vacunen, no les afecta, no tiene daño secundario el vacunarnos y sí protege, gracias a la vacuna es que estamos saliendo adelante».

Aprovechó para agradecer las muestras de apoyo del pueblo de México y de mandatarios de países extranjeros, afirmó que, como ya dio negativo, va a trabajar de tiempo completo y sostendrá reuniones presenciales.

«Ya vamos a seguir trabajando de tiempo completo, porque estuve trabajando, pero no es lo mismo», comentó.

¡Participa con tu opinión!