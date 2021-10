Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es falso que con la reforma eléctrica que impulsa su Gobierno se vayan a disparar el costo de la luz y las emisiones de carbono, como alertó el Departamento de Energía de Estados Unidos.

En conferencia, el Mandatario federal consideró que el Gobierno de Estados Unidos no tiene información de lo que su Administración hace en el País.

«Con todo respeto, no tienen información de lo que se está haciendo en México», dijo el tabasqueño ante el informe de que advierte que las emisiones de carbono de México podrían dispararse hasta en un 65 por ciento a la par de los costos de la electricidad si México aprueba las reformas que otorgan al Estado un mayor control sobre el mercado eléctrico.

– ¿Es falso que se vayan a disparar las emisiones de carbono y que se va a aumentar de una manera muy importante el costo de la producción eléctrica?, cuestionó REFORMA.

«Es falso, es falso, es falso y no suena lógico, suena metálico. Lo que no suena lógico, suena metálico», respondió.

López Obrador insistió en que con la reforma se busca poner orden en el mercado eléctrico.

«Porque si continúa ese desorden, ese caos, si podemos tener problemas de apagones y sobre todo de aumentos en el precio de la luz».

– ¿Advierte preocupación de sectores en Estados Unidos por esta reforma?

«Ninguna, ninguna preocupación, la preocupaciones del REFORMA, de los Oxxos, del señor (José Antonio) Fernández de Monterrey, de los que mandaban antes, lo que tenían tomado el Gobierno y gobernaban de manera facciosa, ahora el Gobierno es de todos, que gobierna para ricos y para pobres, entonces como ellos abusaron durante el periodo neoliberal, no pagaban impuestos, un Oxxo paga, por la luz un Oxxo paga de luz 3 veces menos que lo que paga una tienda de abarrotes en Mérida», insistió.

Según un informe del Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL, en inglés) los cambios a la Constitución propuesto por el Gobierno mexicano para otorgar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) una mayor participación en el mercado energético resultarían en un menor uso de parques solares y eólicos de México. La NREL explicó que se aumentarían las emisiones de carbono entre un 26 y un 65 por ciento. Además aumentaría los costos de generación de electricidad entre un 32 y un 54 por ciento.

López Obrador informó que envió una carta al Presidente estadounidense Joe Biden para fijar la postura de su Gobierno en materia ambiental.

«Para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudar a detener el problema del calentamiento global, estamos haciendo compromisos para tener una producción de energías limpias. Como no sé si ya recibió la carta, no podría darla a conocer ahora, no es lo más conveniente, forma y fondo, voy a esperar, hoy voy a cerciorarme si ya recibió la carta y mañana la vamos a conocer y ahí está la respuesta a lo que me estás preguntando», detalló.