Leonardo Márquez Alvarado El Heraldo

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la denominada Ley de Protección a la Vida aprobada el pasado 12 de febrero de 2021 por el Congreso del Estado, de mayoría panista.

La Corte invalidó la porción normativa “desde su concepción hasta su muerte natural” que tutelaba el derecho a la vida, señalada en el Artículo 2 párrafo 4° de la Constitución local bajo el argumento de que pone en serio riesgo los derechos constitucionales y convencionales de las mujeres.

Por unanimidad, los magistrados señalaron que los estados no están facultados para modificar el concepto de persona en sus constituciones locales, así como el hecho de que la norma inaplicada compromete el ejercicio de los derechos a la autonomía reproductiva, de vida, salud, e integridad personal de las mujeres.

Al respecto, el coordinador de la Bancada del PAN en el Congreso del Estado, Raúl Silva Perezchica, señaló que aguardarán la notificación de la sentencia para analizar jurídicamente el documento en su totalidad y definir la postura sobre esta determinación.

La decisión de la Corte consideró los precedentes en fallos tomados por este Tribunal sobre leyes locales en contra del aborto, como la de Sinaloa, en la que también se desecharon modificaciones para establecer en la ley la obligación del estado para la protección de la vida.

La sentencia se emitió a favor de dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a solicitud de asociaciones feministas y proabortistas como Help Morras Help y TERFU a nivel nacional, así como CECADEC y Cultivando Género, a nivel local.

El ministro Juan Luis González Alcántara señaló en su proyecto que el Congreso del Estado excedió sus competencias creando un nuevo sujeto de derechos, y no pueden alterar el parámetro de regularidad constitucional en detrimento de los derechos humanos.

El ministro Arturo Zaldívar advirtió que el Congreso del Estado usurpa la titularidad del derecho de las mujeres, para despojar, afectar, dificultar o perjudicar el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo.

Por su parte, el ministro Luis María Aguilar Morales cuestionó que en la redacción de la ley, la frase “hasta la muerte natural” resulte una inconsistencia de la definición de persona, pues la constitución de Aguascalientes literalmente no protegería a quienes mueren de forma accidental.