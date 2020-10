El 2020 con sus dificultades, ha exigido hacer frente a los retos con los herramientas que se tengan al alcance en cada sector y cada actividad, y por lo que respecta al trabajo legislativo, ha tenido características propias porque se han hecho notar los intereses que cada diputado o senador tienen, por representar y llevar al pleno las urgencias y necesidades de los representados, los ciudadanos mexicanos, manifestó la senadora Martha Márquez Alvarado.

Como integrante de las comisiones de Hacienda y Salud, ¿cuál ha sido su intervención, su labor de cabildeo para atender el tema sanitario que ahora aqueja con el COVID-19, sin descuidar otros rubros de salud y económicos del país y particularmente de Aguascalientes?

Lo que está pasando es muy grave, cada quien se enrola en sus actividades y sus roles y hasta la pandemia hemos minimizado, pareciera que no pasa nada, y eso también se nota en el Senado, hay legisladores que ni siquiera usan el cubrebocas, sabiendo que aunque no crean en la enfermedad, hay muchísima gente que sí confía en que debemos cuidarnos para no contagiarnos y para no contagiar a otros. Debemos hacer notar que es muy grave y sigue pasando.

Y lo que ha dejado de hacer el Gobierno Federal también es grave, en todos los sentidos, desde el incumplimiento a la ley hasta el manejo de la pandemia, pues su intervención y apoyo a los estados ha sido nulo, de manera que en todo el país los gobernantes se las han tenido que arreglar como pueden y en el Senado hemos sido pocos los que hemos trabajado para ayudar a la gente.

¿Cambió la dinámica o práctica parlamentaria este año?

No, y eso es lo que lamento, pues hasta los propios senadores de MORENA han reclamado que nos han hecho asistir a la Cámara Alta para cuestiones de poca trascendencia. Y no sólo es para proteger a los legisladores, pues ya han habido al menos 8 contagiados, además de 80 que son parte del personal de apoyo; sino porque también se debería mostrar austeridad y gastar menos en viajes o reuniones, pero no; en el Senado es como si no pasara nada, hay quienes suben y bajan, andan sin cubrebocas y esto lo observa el ciudadano que no tiene el ejemplo de una autoridad para acatar recomendaciones para proteger la salud.

Y tan no pasa nada para la mayoría de los senadores, que son de MORENA, que en la más reciente comparecencia del secretario de Salud se comportaron como simples aplaudidores, sin hacer notar que no se han seguido las normas ni cumplido las leyes para dar atención a un tema pandémico, pues para empezar, se ha hecho a un lado al Consejo Nacional de Salud y se dejó en manos de un solo funcionario, lo que es una ilegalidad, pero nadie dice nada y a quienes reclamamos, nos acallan y mayoritean.

¿Cuál es el llamado a la ciudadanía?

La gente, los aguascalentenses, deben saber que no están solos, que de mi parte tendrán siempre la atención y estoy para escuchar y llevar el sentir hasta la Cámara Alta cuantas veces sea necesario, así ya se hizo con el tema de los medicamentos para el cáncer y otros asuntos de índole social que deben ser tratados a nivel central. He buscado siempre la manera de tener contacto con ellos y escuchar para trabajar a favor de todas las comunidades y así seguiré, más en este tiempo en que las preocupaciones son el conservar la salud y el tema económico de las familias.