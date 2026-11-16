El Municipio de Aguascalientes mantiene vigente la campaña ¡Ponte al Corriente!, mediante la cual ofrece descuento del 90% en multas y recargos del Impuesto Predial durante noviembre y diciembre, para facilitar la regularización de adeudos entre los contribuyentes, informó la secretaria de Finanzas, Miriam Rodríguez Tiscareño.

La funcionaria señaló que la campaña ha tenido una respuesta favorable por parte de la ciudadanía e invitó a quienes mantienen adeudos a aprovechar el incentivo antes de que concluya el año.

El descuento se aplica automáticamente en el sistema municipal, por lo que los contribuyentes pueden consultar su saldo y realizar el pago en línea a través del portal www.ags.gob.mx, sin necesidad de efectuar trámites adicionales para acceder al beneficio.

Quienes prefieran realizar el pago de manera presencial pueden acudir al Centro de Atención Municipal (CAM), de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas; al Panteón de la Cruz, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, y sábados y domingos, de 8:00 a 14:00 horas.

También está disponible la Dirección de Justicia Municipal, con servicio las 24 horas, de lunes a domingo; la Dirección de Movilidad en Seguridad Pública Municipal, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, y el Hospital Veterinario Municipal, de lunes a viernes, de 9:00 a 15:30 horas, y sábados, de 9:00 a 14:00 horas.

En las delegaciones municipales, los pagos se reciben en Morelos los lunes; Pocitos, los martes; Santa Anita, los miércoles, e Insurgentes, los jueves, en todos los casos de 8:00 a 15:00 horas. El DIF Municipal también cuenta con atención los viernes, en ese mismo horario.

La campaña permanecerá vigente durante noviembre y diciembre, por lo que los contribuyentes podrán regularizar sus cuentas antes de que termine 2026.