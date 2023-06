En lo que va de año, la Dirección de Regulación Sanitaria ha registrado a más de 1,200 profesionales de la salud, quienes han acreditado su formación académica y experiencia. No obstante, se han detectado cuatro personas con títulos falsificados, las cuales han sido denunciadas ante la Fiscalía General del Estado.

Faustino Piñón Ramos, director de Regulación Sanitaria del ISSEA, explicó que su área es la encargada de emitir el registro de profesionales de la salud. Cada individuo debe presentar su título y cédula profesional, y tras la verificación de estos documentos, se ha descubierto que no existen o pertenecen a otras personas. En esos casos, se decide no emitir el registro correspondiente y denunciarlos ante la autoridad competente.

El doctor detalló que las personas denunciadas están vinculadas con el sector médico, es decir, alguien que se hace pasar por médico siendo enfermero, o alguien que se presenta como enfermero pero utiliza el título de otra persona. Estos impostores suelen tener su propio consultorio médico y no dependen de una farmacia u otras personas.

Además, el funcionario resaltó que hay una gran cantidad de profesionales de la salud registrados ante esta autoridad, por lo que es muy importante que los ciudadanos denuncien cualquier situación sospechosa. Para ello, pueden acudir a la página electrónica del ISSEA o del Cofepris, o visitar personalmente la oficina local de esta dependencia, situada en el antiguo edificio del Hospital Hidalgo.

Finalmente, Faustino Piñón Ramos informó que este año se han suspendido dos farmacias por incumplir con la normatividad vigente. El funcionario añadió que la verificación de estos establecimientos es exhaustiva y no se limita únicamente a la venta de medicamentos, sino que abarca diversos aspectos.