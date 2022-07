La falta de liderazgo en el comité estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el entumecimiento en que está sumida la militancia mantiene con vida artificial un organismo que por décadas dominó el panorama político del estado, mismo que hoy, a lo único que aspira es que sigan fluyendo las ministraciones mensuales que recibe del Instituto Estatal Electoral y que la jefa los tome en cuenta a la hora que reparta los cargos de la próxima gubernatura.

Lamentable actitud del priismo en general y más desastroso que los cuadros que por años ejercieron una jerarquía entre las bases se encuentren más atentos al llamado de la nueva administración que en encabezar el retorno a la independencia como partido.

La situación no puede ya ser peor que lo vivido en la pasada contienda electoral, en que el PRI tocó fondo al aceptar el lamentable papel de dama de compañía y de camarero del panismo, que por su parte da por descontado que en las elecciones de 2024 seguirá con la batuta, por lo que de sus filas saldrán los candidatos titulares al Senado y a la Cámara de Diputados, dejándole a priistas y perredistas alguna suplencia y en un descuido ni eso.

Quien se ostenta como presidente del CDE actúa como todos los fuereños que se hacen del mando, al arropar sus intereses y a la vez tratar de eliminar o restarse fuerza a las pocas voces que se oponen a que siga el estado de cosas. En principio se aceptó el nombramiento que de manera personal hizo “Alito” a favor de su amigo, ya que al estar en plena marcha el proceso electoral no podía haber nombramientos internos, pero de esto ya pasó tiempo sin que exista el menor asomo de convocar a elecciones, lo que es aprovechado para seguir golpeando a los pocos representantes populares que están en ejercicio y a otros que se resisten a ser testigos del derrumbe.

Es incuestionable que ese tipo de problemas seguirán cobrando una factura muy alta, al arrastrar al precipicio al que fue un poderoso organismo y que hoy, cada vez que ingresan o salen del edificio de López Mateos y Cosío, hace una reverencia ante la fotografía de la gobernadora electa que cuelga a la entrada principal.

En su momento hubo rechazo a la imposición que hizo Alejandro Moreno, que en su papel de presidente del Comité Nacional designó a uno de sus amigos para que encabezara la conquista de Aguascalientes, cargo en el que ya se eternizó, por lo que aquellos que levantan la voz para exigir que se convoque a elecciones son satanizados y declarados “no gratos” por el mandamás.

La somnolencia en que está el priismo llega al extremo que no se observa trabajo político de los que podrían aspirar a ser parte de la representación federal, lo que hace augurar que seguirá la alianza PAN-PRD-PRI con los panistas a la cabeza de las designaciones.

El argumento que sólo unidos los tres partidos podrán hacerle frente a los morenistas no pasa de ser una engañifa, porque juntos o por separado deberán luchar contra la aplanadora gubernamental, dispuesta a conservar a como dé lugar la hegemonía que logrado en tan poco tiempo en gran parte del territorio nacional, pero que a los panistas les sirve de asidero para continuar con el control de la coalición.

Por lo referido no se observa en el horizonte un cambio en el panorama tricolor, que sólo anhela que le permita continuar en el galera de la servidumbre del convoy panista y de vez en cuando levantar las migajas que caigan de la mesa y de esta manera pavonearse que es parte del nuevo Gobierno Estatal.

PLAUSIBLE ACTITUD

“No esperen que alguien les regale flores, siembra tu propio jardín y decora tu alma”, sugiere la Revista Boulevard, pensamiento que viene como anillo al dedo a la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Aguascalientes (AMHMA), que lejos de aguardar a que el maná llegue del cielo se coordinan con diversos grupos de la sociedad local, nacional e internacional para hacer del estado un lugar atractivo de reuniones y aumentar el turismo en sus distintas facetas.

Al comentar la labor que desempeñan, la presidenta del organismo Gloria Romo Cuesta señaló que esta entidad tiene un gran potencial para el turismo médico y atraer pacientes de otras partes del país y el extranjero, por lo que hay un acercamiento con este sector que permita consolidar el clúster médico, labor en que participa directamente la agencia Medic Travel, misma que es acompañada por doctores y transportistas que están registrando un área fundamental de desarrollo entre Estados Unidos y Aguascalientes, a través del cual puedan ofrecer la atención médica y las instalaciones y servicios que dispone la entidad para estos casos, entre ellos hoteles, restaurantes y entretenimiento.

“Es un tema que traíamos desde hace tiempo y que ahora lo estamos viendo como una posible consolidación a mediano plazo”, sostuvo la dirigente, al establecer que podrían atraerse pacientes de Estados Unidos para que se atiendan aquí, que sería el caso en servicios bucales, en enfermedades del corazón y en cirugías plásticas, entre otras.

Lo anterior tiene como sustento que se ha podido identificar que se tiene en esta entidad a grandes especialistas médicos en prácticamente todas las áreas, y al compararse precios con lo que tiene la Unión Americana “somos muy competitivos, lo cual es atractivo en cuanto a la atención de la salud, lo que nos coloca dentro de los estados de la República que puede atender el turismo internacional para la atención clínica”, reiteró Romo Calzada.

En este marco se desarrollan varios esquemas con aliados estratégicos, al discurrirse que cuando un paciente viene a Aguascalientes por regla general lo hace acompañado de un familiar, en que se puede atender con cirugías muy cortas, pero hay otras que requieren de más tiempo, lo que es una oportunidad para hoteles y moteles de ofrecer la atención que demandan las circunstancias.

Como Asociación identifica qué hoteles están en disponibilidad de cubrir las necesidades que tengan los pacientes y sus acompañantes, por ejemplo de alguien que esté en silla de ruedas lo haga sin ningún contratiempo en la habitación, sea que se le dé el servicio en la estancia, qué tipo de alimentos son los que requiere y todo aquello que le asegure una atención y recuperación de acuerdo con las recomendaciones médicas, “por lo que tiene que haber una coordinación integral, entre quien organiza los viajes, el sector salud y el sector de la hospitalidad”, que en su conjunto ofrezcan las condiciones necesarias que contribuyan para un pronto restablecimiento, puntualizó la presidenta de la AMHMA.

NO CONVENCE

La orden presidencial de legalizar los autos “chocolate” en varias partes del país no es la panacea que se promueve en las esferas oficiales, por el contrario, existe el riesgo que a los poseedores de esas unidades les sean confiscadas y paguen multas hasta por 200 mil pesos. La voz de alerta la hizo Salvador Farías Higareda, presidente del Colegio de Abogados de Aguascalientes, al exhortar a los interesados en esa medida que se mantengan atentos y no se dejen engañar. Dijo que a raíz de la orden que dio el mandatario nacional han surgido personas que se dicen miembros de una avocación civil o se hacen pasar como miembros de la Unión Campesina Democrática para ofrecer sus servicios, con el gancho que tienen contactos en las altas esferas y puedan circular con un permiso por todo el territorio nacional, pero una vez que reciben algún dinero para el trámite desaparecen. El licenciado Farias expresó que la Federación dio facilidades para regularizar los autos extranjeros de mayor antigüedad y que es aplicable en la zona fronteriza norte, lo que algunos vivillos han aprovechado para asegurar que la legalización abarca a todo el país, algo que es una mentira, por lo que antes de aceptar la intermediación, tanto los propietarios de dichas unidades como de quienes se interesen en adquirir alguna, deben analizar si el precio de “ganga” no trae algo turbio. Cuando intervienen en un accidente u operativo de las autoridades existe el riesgo que los vehículos sean asegurados. Para ello, insistió el líder estatal de los abogados, “se aprovechan de la ignorancia, les dicen ‘yo te lo regularizo porque el Gobierno nos tiene miedo o porque conozco a alguien del Gobierno’, pero se corre el riesgo que lleguen a Aduanas, les detengan el vehículo y les cobren el crédito fiscal, por lo que la unidad podría perderse a favor de la nación”, con lo que arruinan su capacidad económica al quedarse sin vehículo y tener que pagar el costoso crédito fiscal.

