Imelda Robles Agencia Reforma

Era como una zona de guerra: detonaciones y cortinas de humo espeso.

Desde su casa en una colonia residencial de Culiacán, ubicada en una parte alta de la Ciudad, fueron las imágenes que observaba Irma, de 52 años, junto con su esposo y tres hijos de 22, 25 y 26 años.

Se despertaron por el ruido de explosiones a las 6 de la mañana, y las siguieron escuchando hasta pasadas la 1 de la tarde.

«Vivo en una parte alta, entonces empezamos a ver la humadera de los tráileres quemados», contó vía telefónica. «Por todas partes se escucharon detonaciones, explosiones, la humareda en varias partes de la ciudad.

«Es muy triste saber que todas las salidas hacia todos lados fueron tapadas con camiones, tráileres todos quemados, explotados. No hay entradas».

Su hija ayer viajaría al extranjero, pero fueron cancelados los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Culiacán, así como prácticamente todo en la ciudad.

Se mantuvieron encerrados en casa todo el día, con la incertidumbre de no saber cuánto tiempo deberán permanecer ahí sin salir.

Nuevamente vivieron una jornada de terror ante la recaptura de Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán, señalado como el líder del Cártel de Sinaloa.

Irma revivió el «culiacanazo» ocurrido el 17 de octubre de 2019 cuando las fuerzas federales arrestaron a Ovidio para luego dejarlo libre por orden presidencial.

En aquella ocasión, toda la familia estaba en un restaurante y permanecieron tirados en el suelo por más tres horas. A media cuadra del lugar se registraban las persecuciones y balaceras.

La diferencia en esta ocasión, cuenta, es que ahora empezó de madrugada y gran población estaba aún en casa, contrario a hace tres años que todo inició a pleno mediodía.

Irma expresa que le duele la situación de gente inocente que pudo haber sido víctima en el fuego cruzado, y comenta que ayer la ciudad prácticamente estuvo en toque de queda, porque las calles estaban solas. La mayoría hizo caso al llamado del Gobierno de no salir de casa.

«¿Sabes qué se siente muy feo? Ser el centro de atención para algo malo, cuando somos una ciudad con muchísimas cosas buenas, que somos un Estado que exporta toda la agricultura, ganadería», dijo Irma.

«Hay mucha gente buena. En los chats se habló mucho de eso, que estábamos muy tristes porque siempre hemos estado en la mira, hasta de Hollywood por estas noticias. Tengo amigas de otros países y todas están preguntándome de esto».