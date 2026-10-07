Con un descorche de apenas un peso para vinos de Aguascalientes y de 10 pesos para vinos mexicanos, restaurantes participantes se sumarán durante octubre a la celebración del Día del Vino Mexicano, como parte de las acciones promovidas por el Clúster Comunidad del Vino para acercar las etiquetas nacionales y, especialmente, las aguascalentenses a los consumidores.

La iniciativa, presentada en conjunto con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), permitirá a los clientes llevar una botella de vino mexicano a los restaurantes participantes y pagar únicamente el costo del descorche.

Gloria Romo, presidenta del Clúster Comunidad del Vino, destacó que elegir una botella de vino mexicano representa activar una cadena económica que inicia en el campo y continúa con productores, bodegas, restaurantes, comercios, hoteles, operadores turísticos y empleos.

Agregó que Aguascalientes se ubica como el tercer productor nacional de uva de mesa, con 565 hectáreas, además de contar con otras 250 hectáreas dedicadas a la producción de uva para vino. El sector genera más de 2 mil empleos directos.

La promoción contempla una botella por mesa de cuatro personas, con el propósito de facilitar que los comensales prueben y conozcan la producción vitivinícola nacional.

Los descorches forman parte de la campaña “Elige Vino Mexicano. Elige Vino de Aguascalientes”, mediante la cual el Clúster Comunidad del Vino pretende fortalecer la presencia de las etiquetas hidrocálidas en restaurantes y vincular el consumo de vino con actividades como la gastronomía, el comercio y el turismo.

Las acciones se desarrollan en el marco del Día del Vino Mexicano, del 6 al 9 de octubre de 2026, periodo en el que empresas integrantes y aliadas del Clúster también ofrecerán promociones especiales en vinos, recorridos, catas y experiencias turísticas.