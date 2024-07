Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El departamento de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) resolvió que no puede reconocer los resultados informados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), que declararon al Presidente Nicolás Maduro como ganador de las elecciones del domingo.

«En las circunstancias actuales, no pueden reconocerse los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral que proclaman ganador a Nicolás Maduro», concluyó ayer el informe de la OEA.

El reporte cuestiona que el órgano venezolano realizó un único anuncio seis horas después del cierre de la votación, no otorgó detalles de las mesas procesadas, no publicó las actas y sólo entregó porcentajes de votación.

Ayer, los Presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de EU, Joe Biden, coincidieron en la importancia de que se publiquen las actas electorales, en una conversación telefónica.

En la llamada, «Lula reiteró que es fundamental la publicación de las actas electorales. Biden concordó con la importancia de la divulgación de las actas», afirmó la presidencia brasileña en un comunicado.

Ayer, nuevamente, miles de opositores salieron a las calles de Venezuela para reivindicar la victoria en las urnas de su candidato, Edmundo González Urrutia, quien a su vez instó a no reprimir al pueblo tras protestas que dejan al menos 12 muertos y cientos de detenidos.

Al grito de «¡Libertad, libertad!», simpatizantes de González Urrutia y de la líder opositora María Corina Machado se concentraron en varias ciudades para protestar.

En tanto, Maduro responsabilizó a González y a Machado por la violencia en las manifestaciones y advirtió que «la justicia va a llegar».

Elección no fue democrática.- observadores

El Centro Carter, que desplegó 17 expertos y observadores electorales en Venezuela, señaló ayer que los comicios no cumplieron con los estándares internacionales de integridad electoral, por lo que no pueden considerarse democráticos.

La organización, con sede en Atlanta, dijo en un comunicado que no puede verificar los resultados, y denunció la «falta total de transparencia» del Consejo Nacional Electoral, que proclamó el domingo por la noche ganador al Presidente Nicolás Maduro con el 51.2 por ciento de los votos, sin dar pruebas de las actas.

La oposición, que afirma tener el 81 por ciento de las actas en su poder, aseguró ayer que su candidato, Edmundo González Urrutia, obtuvo 67 por ciento de los sufragios, contra 30 por ciento de Maduro.

Sus cifras coinciden con las de AltaVista, una iniciativa independiente de tabulación de votos dirigida por sociedad civil, que realizó una estimación verificable y cientificamente precisa del conteo de votos a partir de la información de 997 centros de votación.

Según esta plataforma, que extrapoló los datos a partir de las actas oficiales de escrutinio registradas tras la finalización de la votación en dicha muestra representativa de centros de votación, González Urrutia consiguió 66.12 por ciento de los sufragios, y Maduro el 31.39 por ciento.

La página de AltaVista exhibe las fotografías originales de los recibos oficiales de recuento de votos de los centros de votación que integraron la muestra.