Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La defensa de Ovidio Guzmán López, «El Ratón», aseguró que no tiene conocimiento de que exista una orden de aprehensión contra su cliente por delitos cometidos en México.

Al salir del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Penal del Altiplano, el abogado Alberto Díaz Mendieta comentó que de momento tampoco puede decir si el hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán va a allanarse a la extradición, es decir, si renunciará a su defensa legal para irse a Estados Unidos.

¿Existe el interés de allanarse a la extradición?, se le preguntó el viernes pasado en una apresurada entrevista, cuando caminaba a su vehículo.

«No, es que no se puede hablar todavía de una estrategia ni de nada hasta que no presente el Gobierno que lo requiere la petición formal, esto nada más es una provisional».

¿No tiene una orden de aprehensión pendiente ante la justicia mexicana?

«No, que yo sepa».

¿Su cliente ya tiene contratado un despacho de abogados en Estados Unidos?

«No, todavía no».

En octubre de 2019, tras el llamado «Culiacanazo», el entonces Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que en ese momento no existían acusaciones penales contra Ovidio ante la justicia mexicana.

En un operativo que desplegó a 800 efectivos militares, la Guardia Nacional (GN) detuvo el pasado jueves a Guzmán López, en la sindicatura de Jesús María, en Culiacán, Sinaloa, en una movilización que dejó un saldo de 29 muertos -10 de ellos militares-, más de 35 lesionados y 21 detenidos.

«El Ratón» es requerido por las autoridades de Estados Unidos desde 2008 y su búsqueda fue reactivada en 2021, cuando el Gobierno del Presidente Joe Biden ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por datos para su captura con fines de extradición.

Con relación a las pruebas que dice tener Estados Unidos para juzgar al hijo de Guzmán, entre ellas conversaciones en chats de Blackberry, el litigante respondió que tampoco haría comentarios hasta no conocer la petición formal de extradición, cuyo plazo de entrega al juez vence el 5 de marzo próximo.

«Es que no se puede adelantar los hechos y los cargos, hasta que presente el Gobierno de (Estados Unidos) de América la petición formal. Esto fue una audiencia informativa», explicó.

Hace un lustro, Díaz Mendieta fue abogado de Víctor Manuel Félix Beltrán «El Vic», presunto operador financiero de los hijos de «El Chapo» Guzmán, quien se fugó el 29 de enero de 2020 del Reclusorio Sur, en la Ciudad de México.

A la fecha, «El Vic» no ha sido recapturado.

De acuerdo con la prensa potosina, el año pasado el abogado también fue designado como representante legal de Mónica Rangel, ex candidata de Morena a la Gubernatura, quien se declaró culpable de un fraude de 22 millones de pesos y quedó en libertad, tras un mes de reclusión.