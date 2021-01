Para aquellas personas que quieren solicitar un crédito para liquidar sus deudas del año pasado, el titular de la unidad de atención de la Condusef, Ignacio Villanueva Chávez, informó que actualmente en México existen más de 1,500 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas en operación.

A pesar del nombre poco afortunado que tienen estas sociedades, ya que pudiera entenderse que no les aplica ninguna norma, este tipo de entidades son reguladas por leyes financieras, fiscales y disposiciones de carácter secundario emitidas por Condusef, Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, incluyendo las normas en materia de lavado de dinero.

Detalló que el objetivo principal es el otorgamiento de crédito, aunque también pueden captar dinero. Las SOFOM ENR cuentan con 4.7 millones de personas usuarias, que representan aproximadamente el 50% de los clientes del Sector de Ahorro y Crédito Popular.

Sin embargo, es un sector susceptible de fraudes, ha ido en aumento en diferentes modalidades como los mensajes por Facebook, Messenger, WhatsApp e incluso hasta en los domicilios. En todas las variantes, los delincuentes aprovechan para obtener los datos personales. Por lo anterior, es importante tomar precauciones y conocer la forma de operar de los defraudadores.

Las entidades federativas que concentran el mayor número de SOFOM ENR son: Ciudad de México (35%), Nuevo León (11%) y Jalisco (9%).

Si se va a contratar un crédito, de preferencia no realizar operaciones a través de Facebook ni WhatsApp, sobre todo si no se está seguro o segura de que se trata de una institución autorizada.

“Desconfiar de aquellos que ofrezcan créditos pre-autorizados que mencionan no checar tu buró y con tasas de interés muy bajas. En caso de que un promotor visite el domicilio hay que solicitarle que se identifique y comprobar su nombre con la institución que dice representar”, recalcó.

Finalmente, dijo que antes de entregar la información personal o bancaria, hay que asegurarse que la institución financiera esté debidamente registrada, hablar a la Condusef al 55-53-400-999 o visitar la página de internet: www.condusef.gob.mx para verificar el estatus de la SOFOM, así como página registrada y teléfonos.