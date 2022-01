Moshé Leher

Hago cuentas: hay que tener 35, 40 años o más para recordar cómo era el mundo sin teléfonos móviles; por ejemplo, un treintañero tenía 3 o 4 años cuando estos aparatejos comenzaron a popularizarse.

Recuerdo que ya a principios de los años 90 del siglo pasado, comenzaron a comercializarse unos aparatos que se vendían junto con una pila enorme que había que cargar en un pequeño macuto; aparatos para llevar en el auto, so riesgo de parecer, si uno andaba caminando con ellos por la calle, un soldado de la Segunda Guerra, por no hablar del riesgo de lumbalgia y desprendimiento del hombro.

Pronto comenzaron a venderse artículos que podían llevarse en el bolsillo, aunque todavía se trataba de artículos de lujo, pero ya hace años que es más bien una rareza quien no lleve uno, así pues pareciera que ya en tiempos de los griegos y los romanos existían, de tal manera que los habrá quienes piensen que la túnica fue descontinuada y el bolsillo del pantalón fue inventado para llevar un celular.

Pero no, no hace tanto que la gente leía en papel, se comunicaba por teléfonos fijos, entretenía sus ratos libres haciendo crucigramas y disfrutaba de esa ya perdida tranquilidad de no estar disponible todo el día, de que los asuntos urgentes eran en verdad asuntos urgentes y, lo mejor, no existían los famosos grupos de WhatsApp. Los había, incluso, que no tenían ni una línea fija en casa, para lo cual en caso de emergencia iba uno a unos aparatos hoy extintos que se llamaban casetas telefónicas, en cuya ausencia siempre estaba el teléfono de la tienda de abarrotes o la cantina de la esquina.

Cuento esto porque mi aparato comenzó a hacer rarezas desde hace días: se calentaba de la nada (lo que de alguna manera me servía para calentarme las manos en estas mañanas heladas), comenzó a consumir datos de manera desproporcionada e inusual (cosa que sigo creyendo es un chanchullo de la empresa, que me quiere vender una extensión de mi contrato y de paso un aparato nuevo), y luego a chuparse la batería en cuestión de minutos.

Cuando yo era joven y no existían estos cachivaches, que más bien eran una cosa de ciencia ficción, jamás pensé que se harían realidad -yo más bien apostaba al desarrollo de la teletransportación-, y jamás pensé que se convertirían en artículos de primerísima necesidad, ni imaginé que me sería de utilidad estar localizable todo el día, a todas horas y en cualquier parte del mundo.

Pues ayer en la mañana, fuera de casa, descubrí que el teléfono con el que salí una hora antes con la carga completa estaba ya más muerto que el PRI; ergo: estaba totalmente incomunicado, sin poder consultar en qué lugar hubo un terremoto, sin posibilidad de ver quién puso su foto retocada en Instagram, o quien estaba esquiando en Vail en Facebook, por no hablar de la imposibilidad de ver qué nuevas sandeces habían sido agregadas a algún grupo de WhatsApp.

La verdad, lo confieso, comencé a sentir ansiedad y sudores, en una clara manifestación del síndrome de abstinencia, convencido de que algo tenía que hacer para evitar la muerte civil y hasta la extinción de mi persona en el mundo de los conectados, que es el mismo que el de los vivos.

Hice de tripas corazón y seguí en lo que estaba, haciendo ejercicio, pues de cualquier modo tampoco es que el artefacto sirva de gran cosa para asuntos gimnásticos; luego me encontré a un amigo y nos fuimos a nadar, asunto para el que el teléfono tampoco es que sea de utilidad; luego, en ese orden, me puse a chacotear con el tipo, nos tomamos dos cervezas, comimos bajo el tibio sol dos tortas de carnitas, nos fuimos a un chiringuito a ver el primer juego de americano y después, cada cual se fue a su casa, yo a ver el segundo juego, tras el cual, por fin, me acordé que el teléfono estaba muerto, lo conecté y me olvidé de él hasta que, descansado, esta mañana ya estaba con carga.

Iba a ir esta mañana a un negocio que me recomendaron, en el que, tras llamar, me dieron el precio de una batería nueva, que necesito porque desafortunadamente necesito el aparato para asuntos de trabajo (que es un decir), aunque yo creo que lo dejaré para mañana, o para pasado mañana, o para la semana entrante, porque se siente bien pasar un día, o dos, o más, sin recibir una llamada del Banco Longoria o de las Funerarias Lascuráin.

Shavúa Tov.

