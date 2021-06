Ignacio Mancilla Avalos, coordinador de programas complementarios del IEA, señaló que a finales de este mes se concluye la segunda etapa que alcanzará al 85% de las escuelas del estado que equivale a 950 servicios de conectividad para que se puedan realizar las labores pedagógicas a distancia o de modo híbrido.

El Instituto de Educación de Aguascalientes programó 1,100 servicios de conectividad para un total de 1,213 escuelas de educación básica, y lamentablemente no se podrá llegar a todos por estar en lugares no accesibles donde los proveedores de internet no han tenido la capacidad para llevar las redes de conexión.

Por esa razón, dijo que se aplican diversas tecnologías como microondas, fibra óptica, internet por cobre, en el caso de las escuelas rurales a través de los enlaces celulares para que puedan acceder al servicio en el centro educativo.

El 15% de las escuelas que faltan de servicio se ubican en el municipio de Calvillo, San José de Gracia, en Asientos, a donde las redes de fibra óptica y de cobre de los proveedores tradicionales no han crecido hasta aquellos lugares, motivo por el cual se valoran otras opciones para hacerles llegar la conectividad.

El coordinador del departamento de tecnología educativa indicó que en esta segunda etapa involucra la instalación de 400 sitios para llevar conectividad a las escuelas de educación básica para que los maestros utilicen este servicio en sus labores pedagógicas a distancia.

Mencionó que se tiene la experiencia exitosa de la educación a distancia gracias del servicio de internet que presta el Gobierno del Estado a través del IEA y esto permite a los maestros atender a sus estudiantes que se encuentran en casa tomando su clase y lo mismo para los que están de modo presencial en las aulas.

Ignacio Mancilla Avalos precisó que este servicio es pagado integralmente por el Gobierno del Estado a través del IEA y se hace desde el ejercicio 2020 para facilitar el proceso de educación a distancia que se vive desde el inicio de la pandemia sanitaria.