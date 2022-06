Roberto Zamarripa Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Envalentonado, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, se refiere con sorna al lema ‘#haytiropara2024’: Tiro no, hay tiradero en la oposición, dice, y se va de largo. No hay rival, Morena batea arriba de .500, y va por todo.

Enfundado en una guayabera guinda, exultante, Delgado Carrillo anuncia que, tras los triunfos en 4 de 6 elecciones de Gobernador el pasado domingo, van contra «los Moreira» en Coahuila y a conquistar la gubernatura del Estado de México en 2023. Y convoca a una reunión de todos los liderazgos nacionales, de Gobernadoras y Gobernadores de Morena, el próximo 12 de junio, para dar una muestra de fuerza y unidad. Quiere ver ahí, adelanta, a los precandidatos presidenciales.

¿La gente vota por el programa del partido o por no perder los programas sociales?

No. Está votando por el programa del Presidente de la República; hay un gran reconocimiento por parte de la gente al proceso de transformación que encabeza el Presidente. Eso nos permite tener un resultado tan favorable. Morena es un partido muy joven, en 2018 no teníamos una sola gubernatura y 4 años después tenemos 22.

¿Morena tiene luz propia o depende del Presidente? Lo digo con todo respeto y cito al Presidente AMLO. Cuando él era opositor decía que el PRI podía postular una vaca y la vaca iba a triunfar. En el caso de los candidatos de Morena, ¿puede Morena poner a cualquier candidato que se va a favorecer con la imagen presidencial para ganar?

No. Creo que es una combinación. Morena es un partido muy fuerte, nuestro principal activo es el Presidente de la República, pero tienen que hacer su chamba los candidatos y también nosotros como partido, organizando a la gente, la defensa y promoción del voto, que eso es algo en lo que Morena también es muy eficaz. Esta estrategia de tierra, de tocar casa por casa, de recorrer calle por calle, colonia por colonia, que nos sigue dando muy buenos resultados.

También tiene que ver la forma en que elegimos a nuestros candidatos y candidatas. Las encuestas permiten detectar a quien potencialmente tiene la posibilidad de ganar una elección. Se la pasan criticando nuestras encuestas y poca gente se ha puesto a revisar cómo es este instrumento que nos permite identificar honestidad, credibilidad, cercanía que percibe la gente con respecto al candidato. Es una combinación de factores. Sin duda, el faro, si lo quieres poner en términos de luz, es nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La expansión de Morena en 22 estados del País, qué nos indica, ¿Vamos hacia un partido hegemónico?

Morena va a seguir creciendo mientras sigamos cumpliéndole a la gente, mientras siga habiendo un Gobierno austero. No es un dato menor lo que está pasando en el País y la gente lo reconoce: que haya 10 millones de adultos mayores con una pensión, que haya 11 millones de niños y jóvenes con una beca que les permita seguir estudiando. Que los invisibles de siempre dejaron de serlo, que las personas con discapacidad tienen un apoyo. Que se construya una refinería, que se construya un tren en el sureste, que se haya construido el Aeropuerto Felipe Ángeles y el Corredor Transístmico.

Que se haya elevado en 60 por ciento el salario real en apenas tres años. Que tengamos estabilidad, que estemos entre los 10 países receptores de mayor inversión extranjera directa, que se hayan acabado los gasolinazos en la Cuarta Transformación. Que se combata a la corrupción, que no se han incrementado los impuestos y que no se ha endeudado al País, eso es por lo que la gente está votando por Morena.

Un rasgo de la campaña, porque en algunas entidades, algunas candidatas y candidatos así lo hicieron saber, que perderían los programas si no votaban por Morena. ¿No se está generando un clientelismo con los votantes?

Es absolutamente falso que sean rasgos de las campañas de Morena. Nunca hubo una amenaza de quitar los programas sociales. Es absurdo el argumento, por una sencilla razón: no estamos en los tiempos de antes, cuando los programas sociales eran electoreros, donde había a quienes si se les dan el programa y a quienes no. El 40 por ciento del presupuesto destinado al gasto social de los gobiernos del PRIAN se lo robaban, se quedaba entre los líderes, no bajaba la población.

¿Qué hizo el Presidente de la República? Que los programas bajen directo, los adultos mayores tienen su tarjeta, nadie les puede condicionar su pensión. Los programas sociales ahora son derechos establecidos en la Constitución. Por cierto, no estuvo a favor de esa reforma constitucional la derecha de este País, y han votado PRI y PAN en contra de los cuatro presupuestos que le han tocado a este Gobierno, donde principalmente la inversión va a programas sociales.

En las campañas se arguyó que en comunidades dominadas por el crimen se beneficiaba a Morena, incluso Porfirio Muñoz Ledo, militante de Morena, habló de un acuerdo del Gobierno con el narco.

No hay ninguna prueba de ello. En la Oposición, al estar moral y electoralmente derrotada, gastan millones de dólares, que transfieren vía Panamá, para estos conductores expertos en guerra sucia. Ellos les han recomendado que hay que construir una narrativa de que Morena está asociado al crimen organizado. Es una campaña ruin, una campaña vil que la gente no cree. La única certeza que tenemos es la detención de Genaro García Luna en Nueva York, y cómo el Gobierno de Calderón estuvo en complicidad con los grupos de narcotraficantes.

¿Lo de Muñoz Ledo te parece campaña negra?

Yo lo respeto, no coincido con su opinión. Se envalentonó porque estaba al lado de Alito, el líder del PRI, y tal vez la añoranza por ese partido lo hizo decir este dislate.

¿Qué van a hacer ahora ya con el gobierno de Tamaulipas, van a descabezar al panismo?

Está pendiente que la Suprema Corte de Justicia resuelva lo del desafuero. Hay que darle paso a una transición ordenada, a que haya un cambio de poder. La determinación de la gente ha sido muy clara, quiere que hay un cambio y ojalá se conduzca esto por la vía democrática.

¿Cabeza De Vaca puede ir a la cárcel, acabará como ‘El Bronco’, que está en la cárcel, o algún otro?

Si tienen elementos para ello, que se haga justicia. Su desesperación fue tal que no hay morenista que se precie de serlo en Tamaulipas o que no tenga una carpeta de investigación o que no tenga una orden de aprehensión. Fue vergonzoso cómo volcaron el aparato judicial para perseguir a nuestros liderazgos. Hasta tu servidor tiene una carpeta de investigación por narcotráfico, en Tamaulipas.

Va por México ha lanzado un lema, un hashtag, que dice ‘#hay tiro para el 24’.

No hay tiro. Lo que hay es un tiradero en la Oposición. Es conmovedor la forma tan optimista que tienen de celebrar sus derrotas.

Es como los dos compadres que van al casino con 6 mil pesos, durante la noche pierden 4 mil y salen festejando que ganaron 2 mil. Así les pasó en estas elecciones. Ellos aseguran que siguen ganando.

Pero qué bueno que sigan en esta narrativa. Por lo pronto, nosotros seguiremos ganando, seguiremos conquistando nuevos territorios. Vamos por el Estado de México y le vamos a ganar a los Moreira en Coahuila.

Vamos a empezar desde ya, dos años antes. Vamos a iniciar el proceso de organización de nuestro partido rumbo al 2024. Vamos a arrancar este domingo 12 de junio en el Estado de México, con un evento en el que están convocadas todas las figuras, todos los líderes de nuestro movimiento, a que arranquemos los trabajos formales de organización.

Organizar el partido y fomentar la unidad. Si alguno de nuestros liderazgos tuviera la idea de dividir, encontrará un movimiento que no se lo va a permitir, porque en 2024 nadie puede estar por encima de este proceso histórico que estamos viviendo, y que debe garantizar la continuidad.

¿A Morena no le gana la soberbia?

Pues, otra vez, en política los resultados cuentan. Seguimos bateando arriba de .500.

Eso es demasiado, ni Adrián González bateó así.

Bueno, ¿cuánto es cuatro de seis?

En este bateo arriba de .500, también puede haber ponches y puede haber errores.¿Cuáles son los riesgos principales para Morena?

Que no nos distraigamos de lo que es importante. La batalla está fuera con nuestros adversarios, no enfrascarnos otra vez en alguna lucha interna, que hizo perder mucho tiempo a nuestro movimiento.

