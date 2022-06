Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La viruela símica no representa una amenaza grave para la salud pública porque tiene un mecanismo de propagación ineficiente y la enorme mayoría de los casos presenta una enfermedad autolimitada, aseguró Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Indicó que hay cinco casos confirmados de viruela símica en México, uno de ellos que no tiene antecedente de exposición externa.

Los otros cuatro casos tienen alguna conexión externa, ya sea porque viajaron o porque fueron contacto de alguien que vino a México.

«Apenas está en estudio el (caso) que podría no tener ningún antecedente de exposición externa, pero vamos a esperar el estudio. Todavía no sabemos si se descarta transmisión comunitaria o se confirma», afirmó.

Aseguró que no es una enfermedad que ponga en riesgo a la población en su conjunto.

Dijo que la amenaza de la viruela símica a nivel mundial y en México es semejante.

El funcionario afirmó que desde 1970 se vio que es una enfermedad que se puede propagar en la comunidad sin convertirse en una gran epidemia.

«De hecho en África, en siete países de la zona centro y la zona occidental es endémico, esto quiere decir que está todo el tiempo», aseguró tras participar en la ceremonia del Día Mundial del Donante de Sangre.

