Yunuen Mora Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- El presidente de la Asociación de Industriales de la Masa y la Tortilla, Arturo Solano, afirmó que, por ahora, no se espera un aumento en el precio de la tortilla, sino que se mantendría e incluso podría bajar.

Esta afirmación, señaló, se basa en diversas condiciones que indican una tendencia a la baja en la materia prima.

Una de las razones es la caída en el precio internacional del maíz, así como la disminución del valor del dólar. Actualmente el precio internacional del maíz se sitúa en 228 dólares (4 mil 81 pesos) por tonelada, mientras que en la zona productora de Sinaloa, base de referencia, es de 7 mil 100 pesos por kilo.

Otra de ellas son los precios de garantía.

Productores de maíz y trigo han señalado que los precios de garantía fijados por el Gobierno federal no alcanzan a reflejar el aumento en los costos, además de que las compras comprometidas todavía dejan producción en el aire sin un comprador.

Los precios de garantía para el maíz y el trigo están en poco más de 5 mil pesos por tonelada, cuando los productores piden 7 mil y 8 mil pesos, respectivamente.

Además, Solano mencionó que el Gobierno de Sinaloa y el Gobierno federal se han comprometido a comprar el 30 por ciento de la producción de Sinaloa, mientras que el otro 70 por ciento enfrenta problemas de comercialización.

Las condiciones actuales no son favorables, por ello, Solano espera que se lleven a cabo negociaciones en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y que sean recibidos en la Ciudad de México para establecer un esquema de comercialización.

Aunque las cosechas iniciarán en aproximadamente un mes, el presidente de la asociación confía en que las condiciones actuales no propiciarán un aumento en el precio de la tortilla.

Actualmente, la tortilla se vende entre 22 y 27 pesos el kilo en Jalisco.